孫紅雷經典台詞遭遊戲公司擅用涉侵權　法院一審判孫勝訴獲賠3萬

早前，內地著名演員孫紅雷認為《西瓜攤主大戰買瓜人》遊戲軟件中使用了自己參演的影視劇《征服》經典橋段中的台詞聲音，所以將該遊戲的開發商起訴至法院。周五（13日），據四川成都鐵路運輸第一法院消息，成都互聯網法庭宣判該全國首例影視劇台詞聲音權糾紛案，孫紅雷一審勝訴，獲賠3萬元人民幣。



孫紅雷認為，成都睡神飛科技有限公司、北京睡神飛科技有限公司未經其授權，以營利為目的開發、設計該款遊戲，客觀上構成對其聲音權益的侵犯。另外，該款遊戲設置了並非屬於孫紅雷的「人設」，在遊戲中，孫紅雷的人格元素被塑造成了在社會上打架、尋釁滋事的壞人形象，其人格尊嚴未被尊重，客觀上構成對其一般人格權的侵犯。

法院經審理認為，自然人的聲音和肖像作為標表自然人的人格標志，具有人格權屬性。在未經孫紅雷本人同意，也未取得孫紅雷許可使用的影視作品著作權人授權同意下，兩被告在開發、制作、運營的遊戲中使用其聲音，構成聲音權益侵權。但遊戲中人物形象設計來源於影視作品角色設定，在遊戲制作中未明顯偏離原劇設定。在客觀表現上案涉遊戲角色指向的是影視劇人物，一般公眾的理性認知並未將反派形象的遊戲角色識別為孫紅雷本人的社會認識和評價，基於識別指向關係的中斷，不構成一般人格權侵權。

最終，法院一審判決兩被告向原告賠禮道歉，並賠償原告經濟損失3萬元。