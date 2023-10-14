60歲村支書上門掌摑13歲女孩反被其父打斷鼻骨　僅女孩父被捕惹議

6月8日下午2時許，河南周口太康縣馬頭鎮彭樓村支部書記陳玉玲走進同村村民彭紀英家中，掌摑村民彭紀英13歲的女兒。之後，雙方爆發激烈衝突。



彭紀英喊回自己丈夫等家人，而村支書陳玉玲則叫來丈夫和同村另外3個村民。衝突過程中，雙方人員均有受傷，村支書陳玉玲的鼻子被女孩父親周坤打斷，鼻骨骨折。事後，周坤因涉嫌故意傷害，近日已被檢察機關批准逮捕，但上門掌摑女孩的村支書陳玉玲卻無事，引發輿論爭議。



彭紀英回憶，此前自己家和別的村民因為宅基地的事情有過糾紛，作為村支書的陳玉玲曾多次進行調解，6月8日下午2時左右彭紀英13歲的女兒路過此前存在糾紛的地段，看到陳玉玲在，便「嘴上叨咕了幾句」。

幾分鐘後，村支書陳玉玲走進彭紀英家門，爭執幾句後，陳玉玲突然向彭紀英女兒臉上打了一巴掌。

村支書陳玉玲（圖左）到彭紀英家中後，和彭紀英女兒發生爭執，她並掌摑彭紀英女兒。（紅星新聞）

陳玉玲指出，自己當時是在幫忙解決他們兩家之前糾紛的問題，「這個女孩路過的時候一直朝我罵很難聽的話，我當時都忍下來了」，之後陳玉玲決定順路到彭紀英家，繼續解決彭紀英和鄰居宅基地糾紛的事情。

進到彭紀英家中之後，陳玉玲覺得彭紀英女兒仍在繼續辱罵自己，「女孩說的話實在太難聽，一直在罵我『傻×』等。小孩母親也並沒有管教，我也是個人，也有尊嚴，覺得實在是被侮辱了，就氣不過揮手在她臉上打了一下。」

彭紀英批評，村支書上門掌摑女兒本身就是私闖民宅，隨後叫來多人導致衝突升級。陳玉玲則表示，自己之所以打13歲女孩，是此前被女孩多次辱罵「傻逼」，陳玉玲說，「我是村幹部，應該嚴格要求自己，但我也是人，實在不忍被侮辱。

陳玉玲動手後，徹底點燃了雙方衝突的導火索。彭紀英打電話叫來正在地裡收小麥的丈夫周坤和其他家人。周坤收小麥時戴在手上的白手套沒來得及摘，就趕回了家中。

從彭紀英家中的CCTV可以看到，彭紀英丈夫周坤回到家後走進房內，隨後拉著陳玉玲走出房間，並試圖將陳玉玲拉往院外。但很快，周坤又把陳玉玲拽回屋裡。

陳玉玲指出，自己一個人被多人圍攻，鼻子和眼睛也是在這個時候被打的。期間她給自己丈夫撥打了幾秒鐘電話，讓丈夫報警並過來「拉架」，但手機很快被對方搶走。

陳玉玲指自己的鼻骨被打斷。（紅星新聞）

彭紀英則指控，陳玉玲伸手掌摑女兒後，自己和家人一直沒有動手，只是發生了爭吵，問她憑什麼打自己女兒。陳玉玲叫來的幾個人進入家中後，對自己丈夫和母親進行了毆打。

雙方各執一詞。事後，陳玉玲被認定為鼻骨骨折，為輕傷。彭紀英丈夫周坤及彭紀英母親被委託鑑定機構診斷為輕微傷。同時，彭紀英13歲的女兒被太康縣人民醫院診斷為腦神經官能症和頸部軟組織損傷。

女孩父親被檢察機關批捕 村支書夫婦無事？

10月12日，內媒調查指出，陳玉玲丈夫叫來「幫忙」的村民中有2人被刑事拘留、1人被取保候審，但陳玉玲夫婦卻內事。而彭紀英丈夫、即女孩父親周坤因涉嫌故意傷害罪，近日已被檢察機關批准逮捕。

康縣馬頭鎮派出所民警處指出，目前，可以對彭紀英和陳玉玲進行行政拘留，但還沒有執行。「具體打沒打人、誰動了手，警方辦案會有相應的調查材料，檢察院批捕也是經過了相關調查。如果當事人對我們辦案有異議，可以通過相應管道進行反饋。」

陳玉玲覺得，自己當天上門主要目的是為了調解矛盾。「確實我有動手，但是我一個60歲的人，被一個小姑娘不斷辱罵，確實覺得受到了侮辱。」

彭紀英則認為，孩子罵人可以教育，但是作為村支書的陳玉玲帶人上門引發衝突，本身就是私闖民宅，同時還讓矛盾進一步擴大。

女孩父親是否是正當防衛？律師說法不一

北京富力律師事務所殷清利律師指出，村支書上門對業主13歲女兒進行掌摑，大機率為輕微傷或達不到輕微傷。村支書涉嫌隨意毆打他人的違法行為，應受治安拘留等行政處罰。村支書一方兩人刑拘、一人取保候審，其明知村支書在業主家實施相關爭執，而刻意前往並行生衝突，在此情況下可能涉嫌非法侵入他人住宅。

依據《關於依法適用正當防衛制度的指導意見》第5條「對於非法侵入他人住宅等不法侵害，可以實行防衛」之規定，業主在本案中實施的行為具備防衛的起因條件，但具體是否構成正當防衛，還需要審查時間等條件。

殷清利提到，本案村支書所受傷為輕傷，如果業主具備防衛意圖及起因要件，依據《關於依法適用正當防衛制度的指導意見》第13條「造成輕傷及以下損害的，不屬於重大損害。防衛行為雖然明顯超過必要限度但沒有造成重大損害的，不應認定為防衛過當」的規定，本案不存在防衛過當。

北京安劍律師事務所律師周兆成則認為，因為女孩不滿14歲，辱罵村支書也不構成犯罪，村支書上門掌摑女孩並不屬於履行職務行為，涉嫌構成故意傷害或者尋釁滋事。如果女孩傷情鑑定達不到輕傷標準，村支書有可能被治安拘留。

至於女孩父親打傷村支書是否構成正當防衛？周兆成表示，要看村支書是不是先動手打了女孩父親，以及村支書傷情是怎麼造成等進行綜合判斷。如果村支書動手打了女孩父親，女孩父親在被打過程中還手，則女孩父親有可能構成正當防衛。

周兆成表示，女孩父親即使構成故意傷害，村支書在本次事件中也有可能存在過錯，加上是鄰里糾紛，女孩父親在量刑上存在從輕或者減輕的情節。

網民點睇：

未成年保護法這裡居然不起效了，是因為對面也是官嗎？

你是幹部？幹部忍常人所不能忍，能常人所不能，你倒好，反過來了。

你當幹部忍不了侮辱，更是農村幹部，還是主動登門，那只能趕緊辭職了，水平不適合。

這個村書記黑社會啊，跑人家家裡打人家閨女？？？？

13歲就學會罵人了，得多壞，父母教的吧！該打！

