中國奧運體操冠軍楊威自曝「終身配戴呼吸機」 嘆：我才40歲

2008年北京奧運會體操全能金牌選手楊威近日發文，稱自己身體出現了狀況，一度因呼吸困難出現生命危險，聽從醫生建議，現終身都須配戴呼吸機。



10月12日，楊威在社交平台發文稱，自己「曾經壯碩的運動員，如今帶上了呼吸機」。楊威一臉嚴肅的透露，自己最近開始打鼾，醫生的診斷結果是因為呼吸道問題，睡覺時吸不進氣。

楊威稱這種情況一度長達6分鐘，情況十分危險，如果再多憋氣一會兒的話可能會出現生命危險。

對此，楊威自言難以置信，感嘆身為國家運動員卻在40歲時戴上了呼吸機，無奈之餘只能聽從醫生建議，終身配戴呼吸機。同時，楊威也在社交平台發出了自己配戴呼吸機的影片。

今年剛43歲的楊威，是中國知名的體操運動員，曾經獲得體操世錦賽男子全能冠軍，以及奧運會男子體操全能冠軍。2009年5月，楊威正式退役。

楊威配戴呼吸機的影片一經發布，便引發不少網民關注。有網民在微博留言說，「天啊，我以為運動員身體很好，這病不能手術治療嗎？」「很多人對打鼾不當回事，如果睡覺時長時間吸不進氣，真的很危險······」。

另也有網民解釋，「這種疾病屬於睡眠呼吸暫停低通氣綜合症，配戴的是簡易呼吸機，一般建議的是睡覺的時候需要配戴。」

此前，女演員陳喬恩也曾因睡覺打鼾登上熱搜，陳喬恩表示自己患有嚴重的睡眠呼吸中止症，如果是深度睡眠的話一個小時會終止呼吸25次，每次大概會長達50秒以上，因而不得不做手術。

根據專科醫生介紹，阻塞性睡眠呼吸暫停是一種病因複雜的睡眠呼吸疾病。由於呼吸暫停引起反覆發作的夜間低氧和高碳酸血症，可導致高血壓、冠心病、糖尿病和腦血管疾病等併發症，甚至會引發心率失常，出現夜間猝死。因此，該病是一種有潛在致死性的睡眠呼吸疾病。

醫生表示，預防阻塞性睡眠呼吸暫停，生活中應加強危險因素控制，比如做好體重管理，戒酒、戒煙，慎用鎮靜催眠藥物及其他可引起或加重病情的藥物，並提醒一旦發現存在睡眠呼吸暫停綜合症的典型症狀，應及時到院就診。