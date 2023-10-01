杭州亞運｜田徑裁判遭鏈球運動員失手砸傷　開放性骨折上擔架送院

撰文：顏銘輝
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杭州亞運昨（9月30日）晚田徑場上發生意外，在男子鏈球決賽，一位62歲裁判被運動員的鏈球砸傷，右腿開放性骨折，送院治理。亞運發言人今早表示，這位受傷的裁判清醒，情況穩定。

事發在昨晚7時展開的亞運男子鏈球決賽，科威特代表贊卡維（Ali Zankawi）不慎失手，重7.26公斤的鏈球擊中一位裁判的腿部。

據現場照片所見，裁判的右腳長褲破損，小腿有傷口流血。贊卡維趕到受傷裁判身邊，見他用雙手按住後者的大腿，相信想幫他止血。大會醫療人員之後趕到，安排受傷裁判上擔架，再推他離開會場送院。

杭州亞組委宣傳部部長、杭州亞運會主新聞發言人許德清今日表示，昨晚有一位田徑裁判受傷。男傷者62歲，叫黃清華，為競賽部國內技術官員。許德說：「昨晚19:55，他（黃清華）在杭州奧體中心體育場鏈球比賽區被鏈球砸傷，導致右側下肢頸腓骨開放性骨折，FOP醫療點現場進行了止血帶包紮處理。」

許德清續說：「目前的傷者意識清醒，生命體徵平穩，後被送往浙大二院濱江院區（治療）。昨天晚上20:15到達了醫院，也診斷為右側開放型頸腓骨骨折。目前一切正常、狀態良好。」

有人影到受傷裁判由擔架送走。（微博）
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