猝死｜台聽障金牌運動員猝死 解構心性猝死徵兆｜自測心臟健康

台灣聽障運動員驚傳猝死消息！近日，世界聽障保齡球錦標賽於德國慕尼黑舉辦，台灣代表隊在比賽上取得２金２銀４銅的佳績。豈料，代表隊的一員、榮獲團體賽金牌得主之一的邱景陵運動員，於8月14日搭乘返台班機的途中被發現在廁所昏迷，經40分鐘搶救後不幸離世，終年55歲。據初步檢驗結果指出，初步判定邱景陵因心血管病變而猝死。



中華聽障保齡球男女代表隊在比賽上取得２金２銀４銅的佳績。 （圖片來源：中華民國聽障者體育運動協會）

猝死來得突然，其中心性猝死是最常見的猝死成因，到底如何能得知自己的心臟是否健康？如何可維持心臟健康？

心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第３大殺手，僅次於腫瘤癌症和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。很多人都以為心性猝死事前毫無症狀，但其實猝死前大部份患者在病發前身體都會發出警告，然而，常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。

▼ 猝死前的７大徵狀（按圖👇）

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1. 反覆的胃腸道症狀：檢查無胃腸病卻經常拉肚子，可能是心肌梗塞造成的，也是猝死的徵兆之一。當發生心肌梗塞時，會出現全身血流供應不足的現象，使胃腸無力蠕動，造成消化不良或腹瀉的現象。



2. 經常莫名感到疲勞：即使在休息充足的情況下，卻出現無法解釋的長期疲勞和倦怠感就要多加留意。這可能是心肌功能不良導致心臟泵血效率降低，或者是慢性心衰竭的症狀。



3. 胸悶：若胸部經常出現劇烈、緊縮、壓榨性疼痛，且覺得透不過氣時，就要提高警惕。而原本就有胸悶者的症狀加劇也要注意。當活動後經常胸悶，休息後會紓緩，可能是罹患冠心病；而胸悶經常忽然加劇，可能是心血管中的斑塊堆積導致，要小心斑塊破裂造成的心肌梗塞導致猝死。



4. 頻繁心悸：明顯增加的心跳速率或不規則的心跳感均屬心悸，間中出現心悸是正常的，但是頻繁的發生就可能是心律不整的症狀，例如心房纖維顫動、室上性心律失常等。



5. 出現不明原因的疼痛：可能出現頸部、背部、腹部、手臂或下巴的不明原因疼痛，有時可能被誤解為肌肉痠痛或胃痛。但其實這些症狀可能與心肌缺血、心肌梗塞或冠狀動脈痙攣等有關。因為當心肌缺血疼痛的信息傳遞到大腦中樞神經時，疼痛訊息會同步反應在這些部位，須盡速就醫檢查！



6. 經常出現眼前發黑和單側、雙側肢體麻木：這些現象可能與血液循環問題、神經損傷或壓迫有關。尤其是高血壓或冠心病患者有此症狀時，誘發心肌梗塞的機會就更高。



7. 經常頭暈、昏厥：心臟病患者，若發生經常頭暈甚至昏倒的現象，可能與血壓下降、心律不整、缺血性心臟病或心臟傳導系統問題有關。



研究：行樓梯檢測心臟健康

要預防猝死，可先了解自己的心臟狀況，早前有研究發現日常行樓梯已可做到，原來可測試自我心臟健康。

根據《Healthline》報道，歐洲心臟學會（European Society of Cardiology ）發表研究，行樓梯是檢查心臟健康的簡單方法。心臟科專家兼研究作者Dr. Jesús Peteir表示，如你行4段樓梯（60步），需時超過1分半鐘，心臟或許就不太健康！

研究中找了165名參加者，每人首先被要求在跑步機上行或跑，直至筋疲力盡，並以代謝當量（METs，即代謝水平）紀錄各人的運動能力。休息後，測試組的參加者，需快速（不是跑樓梯）行4段樓梯（60步），然後再測量。

▼ 行樓梯點反映心臟健康？（按圖 👇👇👇）

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研究發現，從心臟功能的影像檢查結果顯示，花超過1分半鐘行樓梯的參加者中，有58%的人心臟功能異常。相反，行樓梯只需1分鐘以下，只有32%心臟功能異常。可見，行樓梯的速度，或可反映出心臟功能。

結果亦發現， 只花40-45秒或以下爬樓梯的參加者，代謝當量高達9-10或以上。

過去的研究顯示，在運動測試中，代謝當量達到10，和低死亡率有關；每年的死亡率只有1%或以下，十年的死亡率，約為10%。花1分半或以上，才爬完樓梯的參加者，代謝當量少於8，也即是每年的死亡率，大約2-4%，或是在十年間的死亡率達30%。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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行樓梯測試是否人人適合？

行樓梯會令心率加速較快，心臟出問題，如心血管阻塞，在高心率時，就容易出現胸痛或是呼吸急促等症狀。不過要留意，在是次研究中，每3名參加者中，就有1人行樓梯速度快，心臟功能仍然是不正常，可能是冠心病的警號。

耶魯醫學院教授Dr. Oyere K. Onuma表示，行樓梯測試十分簡單，不需要器材；相比一般傳統的壓力測試便宜，又更為快速。不過，她指，行樓梯測試中，並沒有統一的標準，例如樓梯的種類、行樓梯的步速等，因此可能影響測試結果。長者或行動不便的患者，行樓梯時亦可能會出現困難，未必適合。

▼ 邊啲人不適合行樓梯做運動？（按圖 👇👇👇）

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所幸的是，行樓梯並不是測試心臟功能的唯一測試。日常例如能否將購物袋從超市搬上車不吃力、能否一次性行兩條街不氣喘等，其他日常活動也可被列為評估心臟健康的指標。

她補充，運動能力是評估整體心臟健康的重要指標之一。如你發現，做中等至劇烈強度的運動時，能力有所下降，代表身體可能出現問題，應諮詢醫生的意見。另外，你也可觀察心率的變化，在劇烈運動後，心率需要多長時間才能下降至正常水平。

５個貼士助你改善心臟健康、預防心血管疾病

1. 保持健康的飲食：選擇豐富蔬菜、水果、全穀物、健康脂肪（如橄欖油、堅果和魚油）、低脂乳製品和高質量蛋白質（如豆類、魚類和家禽），同時限制飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的攝入。



2. 適度運動：每週至少進行150分鐘的中度強度有氧運動，如快步走、游泳或騎自行車。此外，還應該進行兩次或更多的肌力運動，如舉重或瑜伽。



3. 控制體重：維持健康的體重範圍，避免過胖或過瘦。如果您超重或肥胖，通過控制飲食和增加運動來逐漸減重。



4. 戒煙：戒煙是預防心血管疾病最重要的步驟之一。吸煙會嚴重損害心血管系統，增加罹患心臟病和中風的風險。



5. 減少壓力：長期壓力可能對心臟健康不利。嘗試使用有效的壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、瑜伽或找到您喜歡的放鬆活動。



6. 健康的睡眠：確保充足的睡眠時間和質量，每晚約7至9小時。建立良好的睡眠習慣，如睡前放鬆、避免咖啡因和電子產品的刺激。



7. 定期檢查：定期進行身體檢查，包括血壓、血糖、血脂和心臟功能檢查。定期追蹤和監控有助於及早發現和處理潛在的心血管問題。

