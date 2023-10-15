第134屆廣交會今開幕　近3萬家企業參展　預註冊採購商超10萬名

第134屆廣交會在今（15）日拉開帷幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵會前表示，「這是自第104屆改革以來組展優化調整力度最大的一屆，在展覽規模、組展品質、精准招商、服務水準等方面均有全新的提升。」



組展優化調整力度大

第134屆廣交會於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦，同時常態化運營線上平台。徐兵介紹說：「本屆規模再創新高，也是自第104屆改革以來組展優化調整力度最大的一屆。展覽總面積擴至155萬平方米，比上屆增加5萬平方米；展位總數7.4萬個，比上屆增加近4600個，其中出口展7.2萬個、進口展1550個。」

按各期、各展區不重複統計，參展企業28533家，比上屆增加3135家，其中出口展參展企業27883家；進口展參展企業650家，來自43個國家和地區，「一帶一路」共建國家參展企業佔60%。

廣交會展館日前搭建景況。（羊城晚報）

本屆廣交會還將進行展區結構優化，跨期調整7個展區，將建築及裝飾材料、衛浴設備2個展區從第一期調至第二期，將玩具、孕嬰童用品、寵物用品、個人護理用具、浴室用品5個展區從第二期調至第三期；同時細分1個展區，對2個展區更名並拓展展示內容。調整後，展區總數增至55個，展區結構更均衡、題材協同更緊密。

在突出品牌引領方面，品牌展位元規模增至1.45萬個，覆蓋展區從47個增至53個，在工業自動化及智能製造、新能源汽車及智慧出行、孕嬰童用品、新能源、寵物用品5個展區首次設立品牌展區。

此外，徐兵談道：「參展品質將有所提升，一般性展位安排辦法修訂，讓更多新企業參展。」其中，生產企業和民營企業是最大的參展主體，佔比分別為50%和90%。專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍、國家級高新技術企業、海關AEO高級認證、國家企業技術中心、中華老字型大小等優質企業參展數量保持增長，約4600家。

工人們忙碌衝刺展館搭建。（羊城晚報）

強化精準招商

日前，在廣交會發佈會上，徐兵表示：「本屆廣交會強化精准招商，多措並舉開展全球招商。截至10月12日，已有來自215個國家和地區的10萬多名採購商預註冊。」

關於境外採購商招商，圍繞拓寬管道、覆蓋全球的主線，加強與224家中國駐外使領館經商機構及68家外國駐穗總領館的合作，全球宣傳推廣廣交會。發展廣交會全球合作夥伴計畫，合作夥伴增至190家，與合作夥伴共同邀請各國採購商。

同時，聚焦重點，提升品質。著力抓重點行業、重點市場、重點大商，突出目標市場，聚焦「一帶一路」共建國家、RCEP成員國、東盟、歐美等重點市場，以55個展區為核心行銷內容，「一國一策」「一區一策」推進40個重點國家和地區採購商的邀請工作。加大歐美市場新媒體廣告投放力度，吸引更多專業採購商參會。錨定世界500強、全球零售250強以及重點市場頭部企業，邀請更多大商線下參會。

境內採購商組織方面，則由各交易團負責定向邀請和資質審核，組織當地採購商參會。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

