第134屆廣交會落地廣州　港澳出行水陸交通大幅簡化2小時直達

10月15日至11月4日，第134屆廣交會將在廣州舉辦。9月28日，廣東省人民政府副省長張新在國新辦新聞發布會上介紹，當前跨境航班的班次正在有序恢復，據估計，本屆廣交會從展館到港澳之間的往返需求也會比往屆大幅度的增長。為了應對兩條線——國際航線、港澳航線參加廣交會，廣東推出了大灣區一體化的交通便利措施。



大力拓展水陸交通航線

一是大力拓展水陸交通航線。在本次廣交會期間，距離廣交會展館步行僅需要5分鐘的琶洲港澳客運碼頭，開通了碼頭往返香港國際機場和香港尖沙咀中港城客運碼頭航線，單程僅需要2小時。

「我本人9月8日坐了這趟航班去了香港，不到2小時直達香港。每天琶洲碼頭到香港的航班現在安排『五進五出』，到香港機場的航線是『四進四出』，到香港市區航線是『一進一出』，也就是說香港本地采購商可以坐這個碼頭的船，從香港市區直達廣交會展館的碼頭，再走5分鐘就可以進展館。」張新介紹，國際上的采購商可以坐飛機到香港機場，也可以再從香港機場坐船直接到廣交會展館的碼頭。展館已經安排了接駁車輛，免費提供展館到碼頭的接駁服務。

同時，在口岸入境服務方面，旅客可以在碼頭直接完成落地簽證、出入境聯檢、辦理國際航空公司航班值機和行李直掛，享受「廣州值機、香港登機」一站式「海天聯運」。在廣交會展館前面的碼頭就可以托運行李、登上船，兩個小時就可以到香港機場直接上飛機。

第134屆廣交會落地廣州。

張新還提到，目前廣東陸路出行效率也得到大幅提升。廣深港高鐵推出跨境「靈活行」，旅客只要持當天車票，也就是不再受限於具體車次，一張車票可以坐當天任意一趟列車，實行往來粵港澳的「地鐵化」，陸路也是借廣交會的契機大幅度簡化。無論陸運、空運、水運，都有便利化的措施。

廣交會在服務粵港澳大灣區建設方面具有重要作用

近年來，港珠澳大橋、青貿口岸等超級工程從硬件上將大灣區的城市緊密聯系在一起，大灣區一體化大循環也在不斷向縱深發展。 張新表示，廣交會是中國重要的貿易促進平台，在服務粵港澳大灣區建設方面具有十分重要的作用。

張新表示，廣交會的第一個作用是直接吸引廣東、粵港澳大灣區企業尋找開拓國際市場的重要機會。在本屆廣交會上，廣東參展企業一共有5400家，這些企業能利用這個機會抓訂單，深挖傳統市場，開拓新興市場。中國香港、中國澳門有近百家企業積極組團參加進口展，對接灣區和內地大市場，共享發展新機遇。

港澳出行水陸交通大幅簡化。

第二個作用是拉動廣東、粵港澳大灣區經濟社會發展。廣交會具有強大的產業集聚效應和溢出帶動效應。來自世界各地的采購商和參展商雲集廣州，有效推動酒店、餐飲、交通、旅遊等行業加快發展，促進資金、技術、信息等要素有序流動，對大灣區經濟社會發展具有重要作用。

第三個作用是廣交會對於促進國際國內優質企業了解大灣區、投資大灣區也有重要作用。廣交會聚集了約2.9萬家國內企業、來自200多個國家和地區的國際參展商，這對粵港澳大灣區來說是最好的向世界展示的機會。