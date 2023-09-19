Mate 60 衛星通話｜雖然 Apple iPhone 15 來勢洶洶，但在中國國內，國產品牌華為的最新出品 Mate 60 系列卻是傳媒重點追捧的對象。

今代 Mate 60 除了採用大量中國自製零件以突破美國制裁以外，另一重點功能在於可以連接衛星作雙向的語音通話，功能本身就領先業界，但實際使用上手如何？有內地自媒體就找來了一部專業級數的衛星電話與 Mate 60 Pro 作實機對比。



華為 Mate 60 Pro 及 Pro+ 都支援了衛星通話（圖 華為）

Mate 60 Pro 衛星通話實試、2大方面優於專業衛星電話？

單看體積，專業衛星電話由於天線關係而大部很多（圖 數字尾巴）

中國內地自媒體數字尾巴日前就進行了 Mate 60 Pro 的衛星通話功能實測，並找來價格 ¥5999 人民幣的專業級數的衛星電話與其即場對比，看定價 ¥6999 人民幣的 Mate 60 Pro 可否與之一拼長短。

要連接衛星，不論是 Mate 60 Pro 或衛星電話都需要插入可以連上衛星的 SIM 卡，而 SIM 卡需要已經開通相關的衛星通訊服務（據悉目前 Mate 60 Pro 只有支援中國電信的衛星），此操作兩者沒有大分別；不過進入實際操作，兩者就有明顯分別。

首先在進行通話前，Mate 60 Pro 與衛星電話都需要走到開闊地帶，並與衛星進行校準，由於 Mate 60 Pro 可以在屏幕上看到衛星的大約位置，可視化操作更方便定位最強的衛星訊號；至於衛星電話則需要採用較舊式的「8」字甩動，方可以進行磁場校準，具體的衛星方位並不明瞭。

Mate 60 Pro 可以在屏幕上看到衛星的大約位置，可視化操作更方便定位最強的衛星訊號（圖 數字尾巴）

在通話質素方面則更令人驚喜，由於華為在 Mate 60 Pro 中加入了智能降噪、算法增強等功能，在通話時於 Mate 60 Pro 上傳送的話音甚至要比專業衛星電話更為清晰。

不過，Mate 60 Pro 在便攜性上的確是更勝大大部的專業級衛星電話，然而亦因為如此而失去了大天線的優勢，在通話時不可以隨便改變姿勢／角度，不然就會影響通話的接收，是對比衛星電話一個最明顯的缺點。