大灣區青年科技人才對接會高薪攬醫療人才　超千人達成就業意向

10月14日，「粵好服務·粵聚人才」粵港澳大灣區青年科技人才對接會醫療衛生專場在粵港澳大灣區（廣東）人才港舉辦，活動吸引了醫療衛生行業45家單位進場攬才，提供1412個優質崗位，現場1487名碩博青年人才入場對接，1042人次初步達成就業意向，達成意向率達70%。



進場攬才的省內醫療衛生單位既覆蓋廣州、深圳、珠海、中山等珠三角城市，也包含了清遠、茂名、梅州、河源等粵東西北地區。其中三甲醫院占比高達82%，包括中山大學附屬醫院、南方醫科大學附屬醫院等國內一流現代化綜合性大型醫院，也包括婦兒、皮膚、胸科等廣東省極具特色的專科醫院；所有招聘崗位幾乎全部面向碩博人才，招聘進站博士需求超400名；臨床醫學、基礎醫學、內科學等專業人才最受用人單位青睞，兒科、影像等專科人才較缺，粵東西北醫院普遍對醫療碩博人才求賢若渴。

各招聘單位拿出了招才引智的最大誠意，從崗位薪酬、職業發展、待遇保障各個方面回應人才關切，中山大學附屬第八醫院、廣州醫科大學附屬第三醫院、生物島實驗室等諸多單位在吸納高層次人才的同時，更提供全方位博士後進站、課題補貼等政策支持。

值得一提的是，清遠市人民醫院更是開出100萬-300萬元的高額年薪引才，真金白銀地投入，為補齊粵東西北醫療衛生「短板」下足大功夫。

活動現場。（羊城晚報）

據統計，活動共收到來自67所海內外高校的人才簡歷4499份；活動現場1487名碩博青年人才入場對接，1042人次初步達成就業意向，達成意向率達70%。活動現場還設置了「直播帶崗」，共吸引超過32萬人次實時觀看。

今年以來，粵港澳大灣區青年科技人才對接會已舉辦了製造業、生物醫藥、宣傳文化等專場活動，已服務碩博青年科技人才逾2萬人，用人單位超千家，直播帶崗觀看超百萬人次、雲投遞簡歷超2萬份。

據悉，10月20日將舉辦2023年粵港澳大灣區青年科技人才聯合招才引智對接會，大灣區內地九市千企將同時展開對接。此外，粵港澳大灣區（廣東）人才港每月將舉辦一場人工智能、新能源、汽車等專場對接會。