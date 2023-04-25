上海爭鮮驚現劇毒藍環章魚？　供應商：原料為飯蛸，有斑點屬正常

今年初，內地屢傳有市民在火鍋店、大型超市發現劇毒海洋生物「藍環章魚」的身影。相隔數月後，有網民日前反映，在「爭鮮迴轉壽司」點了一份章魚，但近看發現章魚身上的小黑點有藍環。



4月23日，微博@純粹理性夢遊發文稱，在爭鮮迴轉壽司用餐時，發現章魚身上的小黑點有藍環，「當時看到不對勁就沒吃結賬的時候退了，後來發微博確認是藍環之後已經聯繫了店家」。

事件引起大量關注，其中知名科普博主微博@閃光鱵和@博物雜誌也相繼轉發，並認證圖中就是「藍環章魚」。

當事人稱，店家回應表示「聯繫供應商後說小章魚的原料是飯蛸，有斑點是正常的」。目前，供應商和門店內的章魚已經送檢，「店家要求我刪除微博，在協商後我決定在報告出來之前暫時關閉評論區」。

網民表示，在「爭鮮迴轉壽司」食到藍環章魚。（微博＠純粹理性夢遊）

爭鮮迴轉壽司（Sushi Express）是台灣一家由爭鮮股份有限公司經營的連鎖壽司餐廳，門店遍佈香港、上海、北京等地。據公司官網介紹，爭鮮在全球有超過400家門市，截至2015年，爭鮮已在內地14個城市開設超過60間的迴轉壽司門市。

藍環章魚隸屬於章魚科，俗稱藍圈章魚、豹紋蛸、豹紋章魚，廣泛分佈在日本與澳洲之間的太平海域中。藍環章魚所分泌的毒素含有河豚毒素、一種血清素、透明質酸酶、氨基對乙酚、組織胺、色氨酸、羥苯乙醇胺、牛磺酸、乙酰膽鹼和多巴胺。

微博@閃光鱵介紹，「藍環章魚」其實是豹紋蛸屬下四個物種的統稱：條紋豹紋蛸、新月豹紋蛸、斑點豹紋蛸和尼氏豹紋蛸，其中前三種在中國海域有分佈。藍環章魚是劇毒生物，體內含有河豚毒素，而毒素無法在烹飪時被高溫滅活。

藍環章魚的河豚毒素來源於其體內的幾種共生細菌，分佈於唾液腺、外套膜和墨汁中，其中以唾液腺的毒性最高，但其毒素是用於捕食或自衛，一般通過叮咬來注毒。