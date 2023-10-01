台美女老師斥學生跳八家將爆紅　網友封「光復林志玲」：想重讀！

台灣中部光復國中2名調皮的學生日前在教室拿拖把跳八家將（編按：宗教表演「陣頭」的一種），遭女老師訓斥「要拖地了嗎？」影片在網絡流傳後讓大批網友戀愛了，紛紛留言「想重讀」。有網友搜出正妹老師的IG，還封她是「光復林志玲」。



「記者爆料網」聯繫上正妹老師林心慈，個性活潑的她，坦言已有交往一年多的男友，還開玩笑說「請大家死心吧，但歡迎廣大網友來校當志工或拖地。」林心慈目前是光復國中三年級導師，在該校任教8年，36歲的她常和學生打成一片，更對學生宣稱自己已經45歲了，要興奮過頭的學生「冷靜」一下。

林心慈老師的私下美照，網友紛紛留言：想重讀了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雖然她常與學生合拍搞笑影片上傳到抖音，但林心慈說「其實拍攝內容腳本都有篩選過，確保不會影響校譽或學生觀念。」林心慈認為，社群影音對年輕人影響很大，也無法禁止學生不要玩抖音，因此3年前決定成立班級的抖音帳號，只要在校園有合適的的題材，她和學生就會設計拍攝，從中也教導學生使用影音、社群平台互動的正確觀念。

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而這段學生拿拖把跳八家將的影片，也被網友瘋傳，大讚林心慈連生氣都好有氣質，「以前唸書沒看過這種等級的老師」，妙喻「媽祖開金口，8+9還不退下」。對於網友想去光復國中「重讀」，林心慈也幽默向網友喊話，「明年學校總量管制，但可以來就讀補校，或報名當志工到校拖地板。」至於「光復林志玲」稱號，她笑稱「有這樣的老師你幾點上課？」

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