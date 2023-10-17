河南漢頸後生扁平疣　用偏方治療嚇壞網民：一感染腦部就進ICU

河南洛陽一名男子頸部後方長有扁平疣，但他未有選擇到醫院求診，而是選擇用「螳螂大夫」治療。



網傳影片顯示，一隻螳螂正在患者頸部後方不停地咀嚼扁平疣處的傷口。拍攝者康先生稱，只需將扁平疣處切開一個小口，螳螂聞到氣味後便會咀嚼扁平疣，每次治療時間約20分鐘，進行2至3次即可治癒。

康先生透露，當地很多老年人都知道用螳螂治好扁平疣的偏方，目前朋友頸部的傷口尚未癒合，「得再過兩天，還得再吃，再吃一次，或者再吃兩次才能吃幹凈。我專門問了我朋友，螳螂咬的也不怎麽疼，是可以接受的」。

對於這種治療偏方，有網民表示有效果，更分享自身經歷，「我是親測好用，懷孕期間脖子上起了好多啊，然後聽說這個偏方，螳螂吃瘊，真的巨好使，就是吃的過程中有一點點疼」。

不過，不少網民稱此方法容易感染其他病菌，「土偏方？整不好下一站就是ICU」、「這個土方子可能有感染風險吧」、「一感染腦部就是ICU」、「然後感染了鐵線蟲」。醫生提醒，用螳螂治療扁平疣並非經過科學驗證的可靠治療方式，盲目嘗試有可能會導致感染和其他健康問題，切不可隨意模仿，患者可直接到醫院以激光去除扁平疣。