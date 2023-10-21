職業伴娘越做越有事？一種性格超吃香　收到來賓大利市會這樣處理

伴娘作為婚禮的重要角色，通常由新娘的親友擔任。不過受到各種原因的影響，新娘在缺伴娘的情況下誕生了新興的職業，也就是職業伴娘。大陸就有一名年僅23歲的姑娘，將伴娘當作兼差，2年來參加了16場婚禮。



《環球時報》報道，今年23歲的潔潔是大陸青島人，大學畢業後在一家國企做文職。2020年，親戚家的姐姐出嫁，當時還是學生的她有了第一次當伴娘的經歷，「很熱鬧，感覺當好伴娘也不難」。

有了這次的經驗，潔潔2021年在社群平台上看到有新娘發文徵伴娘，於是大膽報了名。溝通後發現，新娘的婚禮中4個伴娘全是租來的。「那一次我才了解到，現在租伴娘的需求量還是挺大的」。

潔潔於是發現了這個能免費吃宴席還能賺外快的商機。她說，當伴娘的費用並不是很高，從200元到500元人民幣不等。

潔潔表示，「當伴娘首先要守時，早上約好幾點就是幾點」。通常做伴娘是早上5點左右抵達新娘身邊，甚至曾被要求淩晨3點半就要趕到。潔潔在剛結束的大陸中秋國慶假期，接了3場伴娘業務，休閒娛樂時間被分割得七零八落。不過，她樂觀地說，「看朋友圈裏大家出去玩到處堵車（塞車），在家賺點錢還是挺值的」。

而當伴娘最重要的人格特質，潔潔認為要有「社牛（外向）」性格，要會調動氣氛。有些新娘比較內向，接親時就得靠她來炒熱氣氛。累積一些經驗後，潔潔比一般人更了解婚禮細節，她會在拍照時開閃光燈，幫攝影師補光；等待入場時，她會拿糖果為新娘補充能量；新娘更衣時，她會拿出隨身準備的別針，幫忙固定婚紗裙擺。

「雖然結婚當天，與新娘相處如同姐妹，但伴娘還是要講究邊界感」，很多新人的長輩不知道潔潔是職業伴娘，有時候也會把她當自家人，塞一些小紅包。但不管是做遊戲環節搶來的紅包，還是親戚們塞來的紅包，潔潔都會歸還給新娘，「有關結婚當天禮金、錢財的事，我一律不會碰，以免發生說不清的糾紛」。

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從內到外洋溢着青春活力的潔潔，面容姣好，平時也接會一些商場開幕、頒獎典禮的禮儀工作。她把自己的求職照片分為2類，修圖美顏過的用於應聘禮儀活動，沒有美顏過的用於伴娘招聘。「有過幾次經歷，新娘不太喜歡漂亮的伴娘，因此就沒選上」，但有的新娘也會反其道而行專挑漂亮的，「顏值高的伴娘做陪襯，讓她們覺得有面子」。

還有的家裏長輩秉持老觀念，比較在意伴娘的身高和生肖，會叮囑新娘在挑選伴娘時生肖不要犯沖。潔潔強調新娘挑選伴娘，最重要的還是看「眼緣」。對於安全問題，潔潔有自己的原則，不接去外地做伴娘，「如果是青島本地一些新娘，需要我提前一天住在她家裏，倒是可以考慮」。

從潔潔的角度來看，這種租賃的新娘伴娘關係，也不全是「塑料姐妹情」。碰上聊得來的新娘，大家也會成為朋友，有生了孩子的，會跟潔潔聊聊寶寶的趣事；也有婚後向潔潔吐槽婆媳關係的，潔潔會耐心地當一個傾聽者。

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