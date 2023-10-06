男家去錯屋苑接錯新娘 女家放完炮仗發現「無人認識新郎」
撰文：中天新聞網
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內地十一長假，新人扎堆結婚。
安徽安慶有一名新郎迎親大搞烏龍跑錯屋苑，碰巧隔壁也有一對新人舉辦婚禮，等到放完鞭炮才知「新娘不是她」，讓網友忍不住揶揄：「成親前沒去過女方家嗎？」
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網傳影片中，一群人在樓下婚車前爭執不休，新郎站在其中滿臉尷尬，似乎在說眼前女方親友怎麼一個都沒見過。
據《沸點新聞》報道，這宗烏龍發生在10月4日，一支接親隊伍跑錯地方，女方煙火禮炮全放完，才發現沒人認識新郎。
拍攝影片者同時也是「被錯接」新娘崔小姐表示，對方跑錯屋苑，自己屋苑貼著喜字鋪著紅地毯，可能是兩棟樓外觀顏色一樣導致誤認。
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自家親友在樓下拿著禮花，見到迎親隊伍來人喊放煙火鞭炮，就按老規矩施放，放完之後才發現不是自家新郎，最後雙方商量，由對方賠錢了事。
新郎走錯地方差點接錯新娘，相關新聞登上熱搜，不少網友揶揄「現實版的上錯花轎」、「社區都能跑錯，是剛認識一週就結婚了嘛」、「平時跑的不夠勤啊」、「之前沒去過女方家？」。
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