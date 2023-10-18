颱風小犬｜內地女來港旅遊滯留機場無法入住酒店　申請退款竟遭拒

10月8日晚來自武漢的曾女士搭飛機到達香港時卻聽到廣播，說接駁車、出租車都因颱風小犬停運。她趕緊打電話給訂的酒店，但酒店卻告知曾女士，她是傍晚下的訂單應該知道有颱風，不能退款。曾女士聯繫訂房的網站「去哪兒」，對方卻要求提供相關證明，並表明只願意退一半的款。



10月17日下午，在媒體曝光後，曾女士收到了去哪兒網338元（人民幣，下同）房費全額退款。



內地旅客遇颱風小犬：在地鐵站櫃台旁邊睡了一晚

曾女士介紹，10月8日晚飛機到達香港時遭遇颱風，盤旋許久後降落，「一下飛機就聽到廣播，說接駁車、出租車都因颱風停運。我是乘機前下的訂單，沒注意到颱風情況，更不知道會嚴重到交通停運。趕緊聯繫酒店，酒店說我是傍晚下的訂單應該知道有颱風，不能給我退款。」

曾女士回憶，旅客們在機場等到凌晨時部分交通恢復，大家擠上接駁車統一到了某個地鐵站，「當時沒有地鐵了，所有人都在地鐵站附近打車，完全打不到，大家就在地鐵站櫃台旁邊睡了一晚。」

她指出，是在去哪兒網下的訂單，當時查看過退款細則，條款顯示因自然災害原因無法入住可以退款，所以當時沒有太著急。

曾女士稍做修整後與下單平台「去哪兒網」聯繫，去哪兒網客服協調後告訴曾女士，酒店不同意退款，平台也沒辦法，曾女士趕緊向酒店所在的集團、當地的消費者保護組織、武漢的消費者熱線都投訴了，「去哪兒網」後來表明只能退一半房費。

曾女士表示，「去哪兒網的協議里，明確注明因自然災害原因無法入住可以退款。我投訴了一周都說退不了。」

內地旅客找媒體爆料：去哪兒網後承擔全額退款

曾女士後來聯繫《封面新聞》爆料，10月17日，封面新聞記者將情況反饋給去哪兒網，希望覈實瞭解事情情況。

17日中午，曾女士告訴記者已收到「去哪兒網」退款，曾女士表示「我投訴了一周都說退不了。現在突然就退了，讓我不要聯繫媒體了。」曾女士批評，「不知道退與不退的標準是什麼。」

去哪兒網客服指出，因自然災害無法入住的情況確實可以退款，但要提供相應證明材料。「需要提供相關部門當天的颱風信息通報，或者交通公司蓋章的證明，供我們去覈實真實情況。曾女士這種非常特殊，可能沒辦法提供，她可以第一時間聯繫我們，在我們指導下操作。」

該工作人員稱，後台查到曾女士的房費由去哪兒網全額承擔退款，「不清楚原因，也不清楚是如何覈實到她的情況。」