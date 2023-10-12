颱風小犬｜岑智明倡港鐵研9號波可行車　工會：不在其位講嘢輕鬆

颱風「小犬」日前吹襲香港，天文台一度發出九號風球，港鐵暫停包括機鐵等露天車段服務，結果機場、荃灣西站、大圍站等都有大量旅客及市民滯留。香港天文台前台長岑智明今日（12日）發表評論文章，認為港鐵應檢討，是否要硬性地於九號風球下，暫停所有露天段服務。



香港鐵路工會聯合會主席林偉強亦有閱讀該文章，批評：「不在其位，講嘢好輕鬆；但係你在其位嘅時候，你要諗好多嘢」。他表示，其實八號風球時，露天段已經要限速，擔心路軌會突然出現障礙物，難以確保在更惡劣的天氣下一定安全。他又稱，港鐵難以自行判斷各地區的實際風速是否安全行車，「我相信天文台都唔可以話畀我哋知實際係點樣囉」。



天文台前助理台長梁榮武則表示，原則上贊同岑智明的看法，但認為要考慮執行上的複雜性，例如機場有儀器，以衡量航班是否可以升降，但港鐵則沒有，「同一個原理當然可以應用係地鐵，但係天文台喺機場有好密集嘅儀器，講到港鐵，牽涉嘅面積係多好多、多好多、多好多，會有困難，但都應該做。」



▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



岑智明於《明報》撰文稱，大批市民及旅客於機場及港鐵站滯留，形容情況「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」。他認為：「港鐵規定暫停露天路段服務與9號信號硬性掛鈎，需要檢討。」不過文章引起「筆戰」，有網民直指岑的說法有問題，認為港鐵非天文台，沒有相關專業知識，只能依靠天文台的專業判斷去調動車務狀況。

天文台前台長岑智明形容，機場及港鐵滯客場面「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

工會：大風可致列車脫軌 無人保證行車安全

林偉強亦有閱讀岑智明的文章。他回應表示，不會質疑其科學知識，但關注九號風球下行車的安全問題，強調需以安全為首。現時港鐵於八號風球下，其實班次已經減少，一般需十分鐘或以上一班車，林解釋，其實露天段於八號波下已限速，擔心路軌突然出現障礙物。

林偉強表示，本身八號風球下，勞工處已建議不應上班，港鐵維持有限服務，是為了提供最後一項公共交通工具，讓市民於八號波下班回家，強調其實颱風期間，市民應留在安全地方，而非假日外出。他強調：「你十號風喺車上面一定安全咩？無人保證架，無人保證架車一定安全架。你唔知會唔會有機會大風吹，令到架車脫軌。」

香港鐵路工會聯合會主席林偉強（資料圖片／何瑞芬攝）

岑智明回應網民質疑時提到，港鐵旗下的昂坪360會視乎實際風力決定是否飢運，質疑為何鐵路服務不採用相同措施。林偉強反駁稱：「香港咁大，我哋咁多條行車線，咁條多路段都有露天行車，每個地區當時環境係點樣，我相信天文台都唔可以話畀我哋知實際係點樣囉。你要我哋邊個人去做呢個決定，佢揹唔揹得起（責任）呢？」

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼



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若九號、十號風球如常服務 「真係拎條命駁？」

林偉強又指，即使除下八號風球後，服務亦未完全恢復正常，需要先安排工程車行駛，以需保路軌安全。他又稱，就算要清除妨礙行車的塌樹，都要先確保員工的安全，反問：「如果真係九號、十號風球都要同事揸架車出去，係咪真係拎條命駁呢？」他強調所有決定都要以安全為首，並批評：「不在其位，講嘢好輕鬆；但係你在其位嘅時候，你要諗好多嘢」。

梁榮武稱機場設多項天文台儀器 港鐵可參考

另一邊廂，香港天文台前助理台長梁榮武則表示，原則上讚同岑智明的看法，「原則性我係同意，但要考慮執行上嘅複雜性，因為都唔簡單。」

他提到，參考機場情況，機場在惡劣天氣下仍然能維持運作，緣於天文台在機場設置多項儀器、亦有專責的人做預報，機場、航空公司可參考各種天文台在機場的氣象數據，衡量航班能否正常升降而作出「最好決定（informed decision）」，反觀港鐵現時則未有相關設備及儀器。

天文台前助理台長梁榮武（資料圖片）

「同一個原理當然可以應用係地鐵，但係天文台喺機場有好密集嘅儀器，講到港鐵，牽涉嘅面積係多好多、多好多、多好多，會有困難，但都應該做。」梁榮武續說，據其理解，港鐵以往曾做類似研究，建議港鐵繼續跟進，盡可能為市民提供服務。

被問到風速達多少應停運，梁榮武則指未能回答，指相關標準需要專業判斷，當中涉及的不止風速、雨量、路軌會否有積水，也要考慮港鐵不同列車可承受的風力、路軌情況等，只能留待氣象專家、及工程師仔細研究及商討才能訂立出相關的停運指引。

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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稱惡劣天氣提供列車服務可行 牽涉資源問題

他坦言，要港鐵在惡劣天氣下繼續提供服務，在技術及科學上完全做得到，但牽涉的資源一定不少，「係咪值得要做呢樣，定等大家放多日打風假，真真正正留係屋企唔好出街呢？呢個就要社會判斷。」