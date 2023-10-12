颱風小犬｜停露天段旅客滯留　岑智明稱港鐵需檢討　與網民爆筆戰

颱風「小犬」日前吹襲香港，天文台在本周日（8日）晚上7時發出9號風球，然而由預警至「掛波」只相距15分鐘，港鐵立即暫停露天車段，機場、荃灣西站、大圍站等有大量旅客及市民滯留。



天文台前台長岑智明今日（12日）發表評論文章，形容機場及港鐵滯客場面「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」，他強調，「問題的關鍵不在有否發出9號信號的預警，而在於港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務」，認為港鐵有需要檢討。他又明言，9號信號等同10號風球的預警，所以不必期望天文台會發出預警。



文章一出後，不少網民湧上岑智明的Facebook留言，雙方爆發「筆戰」。有網民直指岑的說法有問題，認為港鐵非天文台，沒有相關專業知識，只能依靠天文台的專業判斷去調動車務狀況，「市民因風暴未能乘車回家是不幸，但要港鐵冒險開車的提議絕對是開倒車，如果把開車與否責任推畀港鐵，不如港鐵做埋天文台睇風睇水又好唔好？」



▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



岑智明在《明報》撰文，指出天文台其實早在本周日下午2時45分，即是掛9號風球前約4個小時，已表示有可能會發出較高信號，當晚上掛9號風球後，港鐵幾乎立即停止了其露天路段的所有服務，數以千計遊客和市民滯留在機場及多個港鐵站。直至晚上11時50分改發8號風球後，混亂情况才逐漸緩解。他形容「這是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」，反問「我們下次可以做得更好嗎？」

天文台前台長岑智明形容，機場及港鐵滯客場面「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼



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「港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務」

岑智明指出，港鐵暫停露天段是源自2012年7月23日強颱風「韋森特」襲港期間，東鐵線受阻，塌樹損壞了大埔附近的架空電纜，導致數百名乘客整夜滯留在列車車廂或港鐵站。不過，他認為，當晚的情况與周日有很大不同，2012年7月23日發出9號風球時，大範圍的烈風和暴風已經吹襲香港；但在周日，由於「小犬」的環流相當緊密，香港整體風力比「韋森特」時小得多，烈風只影響香港南部離岸海域。

問題的關鍵不在於天文台於周日有否發出9號信號的預警，而在於港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務。港鐵規定暫停露天路段服務與9號信號硬性掛鈎，需要檢討。此外，在任何颱風應變計劃中，都應該預料到8號或以上信號下的士服務，會出現短缺。 天文台前台長岑智明《明報》文章

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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強調「9號信號是10號信號的預警」

他強調，9號風球的目的，是預警香港可能出現危險的颶風，「即是9號信號是10號信號的預警，而8號信號已經涵蓋烈風和暴風」，而由於當風眼壁直接襲擊香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，「大家不應期望天文台可以為更高的信號發出類似8號預警的信息」，而相關部門必須檢討9號風球的颱風應變計劃。

社交平台分享文章 旋即引來網民爭辯

岑智明今早也在其社交平台發布該篇文章，旋即引來網民爭辯，有網民直指岑的說法有問題，認為港鐵非天文台，沒有相關專業知識，只能依靠天文台的專業判斷去調動車務狀況，表明：「市民因風暴未能乘車回家是不幸，但要港鐵冒險開車的提議絕對是開倒車，如果把開車與否責任推畀港鐵，不如港鐵做埋天文台睇風睇水又好唔好？」

有網民也提到，港鐵決定九號風球期間暫定戶外架空段服務，是始於2012年年颱風韋森特的九號風球下，大量樹木被風吹倒，東鐵線冒險開車，最後釀成混亂，乘客滯留車站有關。另有網民稱，早有人建議政府在惡劣天氣下承包車隊，惟政府拒絕，亦沒有想解決方案，「所以再爆出問題只是遲早的事，是態度問題。」岑智明也有回覆相關留言強調，建議可安裝風速計，視乎實際風力決定是否停運，不宜一刀切停運。

岑智明亦有回應，指昂坪360、青馬大橋、港珠澳大橋等都有安裝風速計判斷停運，反駁「為什麼地鐵路段就不可以？」

岑智明在其社交平台發布該篇明報文章，旋即引來網民爭辯。（岑智明FB）

部份網民留言：



「港鐵又不是天文台，他們怎懂得因應天氣做決定呢？你提到眼壁一但影響天氣會迅速轉壞，港天又豈知天氣何時迅速轉壞？很自然是看風球做決定。

問題很久前已有人建議政府承包車隊，但政府只是拒絕然後又不再想解決方案，所以再爆出問題只是遲早的事，是態度問題」



「天文台在處理颱風信號的上落有專業知識，但港鐵沒有，他們只能依靠天文台的專業判斷去調動車務狀況。

你還記得港鐵是哪一年開始於九號風球期間暫定戶外架空段服務？就是當年颱風韋森特的九號風球下，大量樹木被風吹倒，東鐵線冒險開車，做成大混亂之後的決定。

市民因風暴未能乘車回家是不幸，但要港鐵冒險開車的提議絕對是開倒車，如果把開車與否責任推畀港鐵，不如港鐵做埋天文台睇風睇水又好唔好？

成件事說法明顯有問題啵」



「9 號信號是 10 號信號的預警，相信港鐵都不會不明白這一點；但既然我們會擔憂到風眼壁直接襲擊香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，為何我們又要期望港鐵考慮實際天氣情況而決定停止服務呢？誰去協助港鐵評估哪個是「安全 9」/ 「危險 9」呢？還是交由港鐵自行評估？

港鐵都要為乘客和設施安全而負責，採取保險的做法應該是可以理解的。」

