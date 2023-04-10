｢抬共享單車上山挑戰｣惹議　美團大叔海拔900米尋車辛苦4小時搬下

梧桐山風景區一直是深圳人登山休閒登山的首選。然而近期有不少用戶在某網絡平台發起「抬共享單車上山挑戰」，導致不少共享單車滯留山頂。

4月5日，網傳一條「美團小哥用時4小時搬共享單車下山」的影片，引發網民紛紛譴責進行跟風挑戰的人。梧桐山國家森林公園也發文呼籲，希望文明爬山，共同維護景區秩序。



據《南方都市報》報道，有深圳市民發帖曬出照片，稱發現梧桐山山頂附近停放了一輛共享單車，從山腳上山需要步行3000多米。有不少網民發出上山尋車號召，美團共享單車團隊也召集運維專家，組織人員上山尋車，避免事故風險。

美團共享單車運維人員李秀寶通過技術手段，在接近山頂海拔約900米的位置找到該單車，確認與網絡圖片一致。而這輛車的鏈條等部件已被損壞，無法正常使用，需要人力搬運下山。李秀寶稱，「這次找車還比較順利，我們的車鎖有信號定位，確定大概位置後，又得到山上熱心市民提供的線索。車並不在路邊，最後是在路旁山坡下的灌木叢中找到的。」

4月5日，當日深圳風雨交加，且從山頂往下走有長長的一段石階，為搬運工作帶來不少挑戰。影片中，李秀寶一步一步抬著單車踩著石階往山下走，沿途有熱心市民為李秀寶打傘，還有登山愛好者主動幫忙推了100米。最終歷經4個小時成功將其搬下山。

在抖音、小紅書等平台，搜索「抬共享單車上山挑戰」，可以看到許多定位在深圳的用戶，將共享單車抬上梧桐山影片、圖片，也有用戶分享在梧桐山看到的已完全損壞的共享單車。

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李秀寶搬運單車的影片在網絡中引起熱議，許多網民譴責「抬共享單車上山挑戰」是「吃飽了撐的」，「挑戰抬上去不抬下來嗎？」還有網民在線尋人，稱要將抬上山的人找到。

廣東梧桐山國家森林公園管理處相關負責人呼籲廣大市民遊客：文明上山，共同維護景區秩序。

網民評價摘錄▼



「有些人吃飽了撐的……有那勁沒處使到工地幫農民工搬磚多好！」

「典型的吃飽了撐得然後禍害無辜打工人」

「這種就應該給合適的處罰，不然這種人下次還敢。不要太相信人類的道德底線！」

「咋不跟風撿垃圾帶下山」

「網友為什麼不能跟風挑戰把共享單車搬下山？」

「練習負重登山？建議可以背幾個西瓜上去，背上去了還能吃。」

