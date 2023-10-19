婚禮變戰場！不速之客穿「離婚快樂T-shirt」大鬧　原因意想不到

福建廈門一對新人近日舉行了婚禮。



沒想到在舉辦過程中，突然有男子身穿印有「離婚快樂」四個大字的T-shirt，出現在會場大鬧，打破原本歡樂的氣氛，讓來參加的賓客看傻了眼。

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只見男子闖進婚禮現場後，嘴裡不斷叫嚷，情緒看起來相當激動，最後甚至還撂下狠話稱「給他機會了，那是我的狗，你弄我我以後弄死他，我知道他在哪裡」。

在旁的伴郎與接待人員看到，趕緊上前阻止男子靠近新人，原本歡樂的場合，瞬間變成一觸即發的戰場。

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據知情人士介紹，事情的起因全都是因為「一隻狗」，男子在一年半前將家中的狗賣給了朋友，沒想到從此之後，他不管做什麼生意，都以不斷的失敗、虧錢收場。

去找人算命後，被告知是因為把帶財的狗賣掉了，才會賺不到錢，因此男子找上狗狗現在的主人，要求要買回原先屬於自己的狗。

不過狗主人已經和狗狗產生感情羈絆，說什麼也不願意賣，因此男子心生不滿，才會到婚禮現場鬧事。

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經過旁人的阻攔，所幸最後沒有爆發肢體衝突。

新人報警後，警員到場將男子勸離，結束這場鬧劇，不過好好的一場婚禮被這樣一鬧，也讓現場賓客毀了不少興致。

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