婚禮當日禮金不翼而飛　人妻一直自以為係掃把星　離婚先驚覺……

一名女網友分享自己以往結婚時的一件不愉快事，那時候還覺得是自己「帶衰運」給男家，一度十分沮喪自責，但現在細心想想才驚覺很可能另有內情，令人心寒。



女網友於爆廢公社分享：「一早賴床時，突然想到塵封已久的回憶。」

「我的之前的婚姻，在婚禮迎娶那天，依照習俗，男方家裡的牆上貼上了一塊西裝布，並且在上面貼上不少的禮金……」

一場婚姻人財兩失 還一直以為自己是掃把星 點圖放大看原文全文及網民看法▼▼▼

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「接著我們中午訂婚吃飯，回來後發現錢都不翼而飛了，前大姑也說她的薪水袋不見了！當下我前婆婆說：啊啊啊！遭小偷了！我那時候23歲，覺得自己是不是帶衰運？才剛嫁入人家家裡就發生遭小偷的事情，覺得很沮喪。」

「但是今天回想了這段回憶，發現疑點重重：1.為什麼遭小偷，只有偷牆上的錢和薪水袋？而且家中沒有被翻箱倒櫃的痕跡（我的金飾那些都還在）；2.家裡遭小偷被偷了數萬元（台幣）的錢，為什麼不報警？前夫家那麼愛錢缺錢的家庭，那麼嚴重的損失，為什麼沒報警？所以，答案是什麼呢？一場婚姻人財兩失，最好的收穫就是兩個孩子。那時候一直覺得自己是掃把星！」

網民也一致認為前夫家嫌疑最大。「印象中這個都有專門在注意的親人，以防酒醉的人亂事，這種通常是順手牽羊不是真正的小偷，不會去翻箱倒櫃。」「如果當時有報警，一定很精彩。」「監守自盜。」「你被婆家套路了。」「那個時代就是各種套路打壓媳婦啊！」「原來這是一個前夫家做賊喊捉賊的故事 。」

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