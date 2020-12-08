福州大學女足比賽因「染髮球員過多」判負　主辦方：是教育部規定

近日，內地正在進行各省大學生足球聯賽，福建省大學生高水平女子組比賽出現驚人一幕：在福州大學和集美大學的比賽中，福州大學球隊因為有人「頭髮不夠黑」而被禁止上場，導致球員不足7人，最終輸掉比賽。 對此，主辦方接受媒體採訪表示，對大學生球員儀容要求，是教育部的規定。

據「校園足球聯盟」官方微博發布的消息，賽事規定球員「不得染髮、燙髮」，但實際上，福州大學和集美大學球隊隊員均有人染髮。結果兩隊部分球員頭髮顏色與髮根色不一致被禁止出場。

雙方教練組現場只得湊出7名頭髮合格，未有燙染痕跡的球員出場，並緊急向附近發廊購買黑色染髮膏應急。但此後，集美大學提出福州大學一隊員「頭發不夠黑」，裁判組核實後勒令球員出場。最終福州大學不足7人比賽被強制判負。

福州大學和集美大學的比賽中，福州大學球隊因為有人「頭髮不夠黑」而被禁止上場。（網絡圖片）

據「校園足球聯盟」報導，福建省大學生校園足球聯賽球員儀容儀表要求為省教育廳統一規定：球員不得燙髮、染髮以及紋身。賽前組委會曾進行反復強調和提醒，但比賽前一晚進行身份資格審查時球員誤以為同時進行髮色、燙染問題審查，致使次日出現無法正常比賽的情況。

「校園足球聯盟」指，早在2017年，國家體育總局針對職業球員染髮、紋身等行為進行了一系列整頓，對球員儀容儀表做出了限制和要求。

此次事件經媒體報導，引起網民關注。許多網民對於這一規定表示不解，認為球員染髮對足球根本沒有影響。不過，也有網民指出，如果是賽前已經有明文規定，那麼球員就應該遵守。

該比賽聯賽組委會老師接受記者采訪稱：「我們是全國校園足球比賽，大學生組的福建省賽區，我們只是一個分支比賽。至於提到的染髮事件，不是我們省教育廳規定的，這是教育部規定的，我們是執行教育部的規章制度。」

內地政府部門近年來曾屢次發布過各類關於「染髮」的禁令，而藝人或節目因此惹禍也屢有發生。今年六月，曾有內地網民舉報動畫《菲夢少女2》的女角色染髮，認為其價值導向有問題，相關頻道此後停播該動畫，並對問題作出整改。

網民熱議：

「好像什麼都管的很到位，除了足球本身。」

「體育競技從來都是實力說話，以一個足球比賽硬性規則之外的標准來給球隊判負，就離譜。」

「球踢的不怎樣，規矩一大推。」

「制定這種奇葩規則是出於哪方面考慮啊？但是既然這規則一開始已經定出來了，為什麼不遵守呢，還給對方抓住這小辮子，真是活該。」