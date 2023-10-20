廣東清遠：購買新建住宅　最高可補貼2萬元

廣東清遠市住房和城鄉建設局周四（19日）發布關於征求《清遠市關於進一步促進房地產消費若幹措施的通知（征求意見稿）》 意見的公告，擬實行階段性購房補貼、階段性購置車位補貼、階段性契稅補貼等。公開征求意見時間為2023年10月19日至11月18日。據《征求意見稿》，購買新建住宅最高可補貼2萬元（人民幣．下同），購買一手車位消費補貼1000元/個。



《征求意見稿》表示，2023年12月1日至2024年2月29日，在全市範圍內購買新建住宅，繳納商品房契稅並提供完稅憑證的，由受益財政部門按照30元/平方米給予消費補貼；清遠市常住居民二孩、三孩家庭群體，且子女未滿18周歲（計算時間截至商品房合同備案日），全市範圍內購買新建住宅，繳納商品房契稅並提供完稅憑證的，由受益財政部門分別給予40元/平方米、50元/平方米的消費補貼。上述補貼不重覆享受，單戶財政補貼最高不超過2萬元，且不高於應繳購房契稅額度。

同期，在全市範圍內購買已辦理首次登記的一手車位，繳納商品房契稅並提供完稅憑證的，由受益財政部門給予1000元/個的消費補貼。在2023年12月1日以前購買商品房（含新建住宅、新建非住宅或二手房）未繳納商品房契稅，在2024年2月29日前繳納契稅，並提供完稅憑證的，由受益財政部門按照契稅總額的30%給予消費補貼。

清遠市住房和城鄉建設局表示，購房人在2024年2月29日前只辦理網簽未辦理備案的，且在2024年3月31日前完成合同備案的，可按照符合的對應補貼標準，享受購房補貼、契稅補貼。購房補貼以交易次數為補貼依據，即符合補貼標準的購房人一次性購買多套房產，均可按規定享受補貼。申請人購房後，2年內如解除網簽，撤銷合同或轉賣的，要全額退回相應補貼。