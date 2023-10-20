天瑜醫療事故｜追究刑事責任重案組跟進　天瑜爸：不敢抱太大期望

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親本月10日與醫管局就民事索償達成和解協議，而天瑜父親當時指其法律團隊將繼續研究及向警方提供更多資料，追究刑事責任。



警方最新回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一男子報案，指其八歲女兒於二○二○年五月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成份，案件本月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。



天瑜爸爸今午向《香港01》稱，知悉重案組就事件進行跟進感到十分欣慰，指負責的督察與他談了許多，包括詳細問案情等，認為對方積極認真，現時仍需時準備文件證據等。下一步會與律師商討，希望警方可正式立案調查，若警方未能有下一步調查，會再與律師了解，甚至向中央反映，令港府可有行動。



▼2022年11月4日 天瑜留院兩年半終回家團聚▼



天瑜於2020年5月瑪麗醫院接受手術期間疑因醫療事故變成植物人，其父周先生翌年1月就事件提出民事索償，經過3年時間，民事索償畫上句號。天瑜爸爸本月10日表示，已與醫管局庭外和解，法官亦在當日同意其和解協議。

天瑜爸爸當日指，民事索償只是指針對院方臨床錯誤，但他認為事件涉及的遠遠不只是臨床上錯誤，當中可能包括各種拖延、欺騙、隱瞞和誤導等行政問題，部份還可能涉及刑事成份，他與協助他的法律團隊會繼續進行研究，向警方提供更多資料，希望能成功遊說他們立案調查。

周先生指與醫管局成功和解只屬「安慰獎」，「絕對唔係勝利。」（資料圖片）

天瑜爸爸稱知悉港島區重案組跟進時十分欣慰

天瑜爸爸今日稱，知悉港島區重案組就事件進行跟進時感到十分欣慰，指負責的督察與他談了許多，包括詳細問案情等，認為對方積極認真，並非兒戲，現時仍需時準備文件證據等。

相信是大挑戰 盼警方可正式立案調查

天瑜爸爸形容心情矛盾，一方面感欣慰，另一方面又不敢抱太大期望，指對方龐大律師團隊，「相信今次也是一個大挑戰：「連政府都郁佢唔到嘅大山，就好似大衛挑戰歌利亞咁樣。」他說，下一步會與律師商討，希望警方可正式立案調查；若警方未能進行下一步調查，會再與律師了解，冀透過各大傳媒、甚至向中央反映，令政府可有行動。

天瑜爸爸肺葉癌細胞清除手術 疑癌細胞擴散至腦部須押後

為愛女追討公義過程中，天瑜爸爸亦不幸患上惡性肌肉腫瘤及肺癌，他表示，原計劃本周二（17日）進行肺葉癌細胞清除手術，但早前進行腦掃描發現有陰影，懷疑癌細胞轉移至腦部，尚待腦脊髓化驗結果確認。

警方稱案件周二交港島總區重案組跟進 暫列「求警調查」

警方今日回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成份，遂要求警方作出調查。案件10月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。