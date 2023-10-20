天瑜醫療事故｜警方跟進刑事責任　醫管局稱術後修正紀錄符合程序

8歲女童周天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜父親早前與醫管局就民事索償達成和解協議，而天瑜父親稱會續追究刑事責任，早前亦就包括指有醫生術後修改手術紀錄等事報警。



警方周五（20日）稱案件周二（17日）交港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。瑪麗醫院所屬的醫管局港島西醫院聯網周五回覆時稱，醫生當時需要先處理其（天瑜）臨床情況，未能於手術過程作出詳盡的記錄或需要的修正。術後，醫生與同事確認細節並修正原有紀錄，以提供全面及準確的資料，做法符合既定修正醫療紀錄的程序。



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天瑜於2020年5月瑪麗醫院接受手術期間疑因醫療事故變成植物人，其父周先生翌年1月就事件提出民事索償，經過3年時間，民事索償畫上句號。天瑜爸爸本月10日表示，已與醫管局庭外和解，法官亦在當日同意其和解協議。

天瑜爸爸當日指，民事索償只是指針對院方臨床錯誤，但他認為事件涉及的遠遠不只是臨床上錯誤，當中可能包括各種拖延、欺騙、隱瞞和誤導等行政問題，部份還可能涉及刑事成份，尤其關於涉事醫生涉嫌篡改醫療紀錄一事，他與協助他的法律團隊會繼續進行研究，向警方提供更多資料，希望能成功遊說他們立案調查。

周先生指與醫管局成功和解只屬「安慰獎」，「絕對唔係勝利。」（資料圖片）

醫管局港島西醫院聯網發言人周五回覆稱，非常關注有關病人情況，一直與家屬保持密切溝通，跟進家屬的要求及作適當跟進。

醫管局稱手術期間病人危急 術後修正紀錄以提供全面及準確的資料

發言人又指，由於病人涉及的手術非常複雜，手術期間情況多次出現變化，情況危急、曾出現心臟停頓、需要接受心肺復蘇及緊急剖腹手術，醫生當時需要先處理其臨床情況，未能於手術過程作出詳盡的記錄或需要的修正。術後，醫生與同事確認細節並修正原有紀錄，以提供全面及準確的資料，做法符合既定修正醫療紀錄的程序。

醫管局：早前和解安排不代表任何一方負上任何責任

發言人續指，聯網醫護團隊會繼續為病人提供適切的治療及護理，亦會與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。醫管局與病人家屬的和解申請早前已獲法院批准，醫管局法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜，而有關和解的安排並不代表事件中任何一方負上任何責任。

警方稱案件周二交港島總區重案組跟進 暫列「求警調查」

警方周五回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成份，遂要求警方作出調查。案件10月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。