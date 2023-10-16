萬聖節好去處推介！海洋公園水陸主題活動、迪士尼《怪誕》大餐

一年之中最天馬行空又鬼馬好玩的萬聖節馬上要來了！在這個奉旨扮鬼扮馬的節日，不只大人樂在其中，小朋友也可以一嘗做超級英雄、魔法女皇的滋味。今年的萬聖節活動在全城各處開鑼，主題樂園方面自然不少得海洋公園，今次更有齊水上、陸上兩個活動地點任君選擇；放電之餘想全家享用充滿儀式感的萬聖節大餐，亦有阿Jack和莎莉出場的《怪誕城之夜》大餐，還有山頂有得玩有得食的沉浸式體驗，別錯過這一年一度全家一起狂歡享受的時刻！



海洋公園 - 哈囉喂全園祭2023

海洋公園「哈囉喂全園祭2023」即將回歸！今年萬聖節將以鬼校輪迴作主題，讓一眾嘩鬼陪大家開學，更設有「夜校驚嚇體驗」，膽大的朋友千萬不要錯過。

第一站的「怨靈校巴站」，由亡命校巴載大家直達有嚇無類的「怨靈鬼校」；走進荒廢的校舍，要時刻提防被恐怖邪靈拉入「怨靈異域」；以為逃出生天？其實可能跌入光怪陸離的「異度空間」，要在無數隻毛骨悚然的眼球注視下穿過謎之迴廊；即使成功回到現實世界，一不留神就會被「壹捌靈實驗室」捉做生化研究！

而妖氣充天的「妖怪の森」就藏在陰森僻靜的荒涼花園，各式百鬼妖物蟄伏多時，行近隨時被吞噬；來到暗黑禮堂，「咒偶II」的怨靈更有可能拉大家一起隨住詭異音樂排戲追夢，做對「靈魂」CP！現場更有一班遊魂野鬼表演好「嚇」之道，歡迎大家踴躍打卡，而細膽鬼則可以到「搗蛋糖果派對」定定驚，再返校園無限輪迴！

今年海洋公園哈囉喂全園祭以校園作主題，令人耳目一新！

01空間 海洋公園全日優惠套票（逢星期二休園）（需5個工作天前預訂）

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成人（12 - 64 歲）：$388（原價：$558)

兒童（3 - 11 歲）：$233（原價：$279)

*成人門票包含一張港幣$30購物電子現金券。

*此優惠門票需於海洋公園入口處掃瞄進場

*為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，訪客購票後均須需提前於海洋公園官方網站預約到訪日期 (3歲以下小童及65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童除外)

01空間 海洋公園哈囉喂恐怖三重奏優惠門票（需5個工作天前預訂）

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兩項套票 (2選1) - 3個哈囉喂景點各一次:

鬼怪三重奏 - ｢怨靈鬼校」、「妖怪の森」、「咒偶2」

恐怖三重奏 - ｢怨靈異域」、「壹捌靈實驗室」、「異度空間」

大小同價: $272 （原價:$280)

注意事項:

5歲以下小童不可進入「哈囉喂」遊樂設施

哈囉喂項目開放時間為：17:00-23:00

地址：香港仔黃竹坑道 180 號

海洋公園 - 水上樂園哈囉喂 - 鬼馬水上南瓜祭

由9月15日至10月31日，海洋公園水上樂園化身成嘩鬼聖地，瘋狂南瓜遍佈樂園，同大家一起大開濕身派對！珊瑚大堂會為各位嘩鬼準備各種精彩好玩的「嘩鬼攤位遊戲」，星期六日更有「TRICK OR TREAT!」巨型扭蛋機，只要完成任務就可以扭蛋一次，贏取小禮物；而「漂流探秘」更加會上遍佈瘋狂南瓜，充滿萬聖節氣氛、「湧浪灣」則變身成為南瓜波波池，多個巨型南瓜讓大家瘋狂打卡！而每個星期五下午5點，「天海灣」更化身為水上電影節場地，為大家帶來連場攪鬼好戲！絕對真．沉浸式哈囉喂！

01空間 香港海洋公園 水上樂園哈囉喂 - 鬼馬水上南瓜祭門票（需3個工作天前預訂）

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開放日子：星期一、二 及星期五至星期日（休園日為星期三、星期四）

開放時間：10:00 - 18:00

票價：$392（小童） | $560（大人）

地址：香港香港仔海洋徑33號

LEGOLAND 香港樂高探索中心 - 「小魔怪狂歡派對」2023

即日起至10月31日，誠邀各位小魔怪前往香港樂高探索中心參加萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，一同戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛。

如於週末及指定日子參與「全新萬聖節狂歡慶典」，各位參與歌舞慶典的小魔怪將能獲得精美小禮品乙個（數量有限，送完即止）；而指定時間放映的限定4D動感體驗「小魔怪追逐戰」，歡迎小朋友一起投入驚喜體驗，盡享感官刺激；更可以一起體驗獨特的「Brick-or-Treat」，與拼砌達人團隊一起完成獨一無二的樂高小南瓜；對砌LEGO有更高要求的小朋友，則可以參加萬聖節限定的樂高創意工作坊，學習拼砌神秘詭魅的萬聖節作品，成為拼砌達人（名額有限，先到先得）；最後小朋友更可以與家人以萬聖節裝扮變身不同造型於巨型樂高南瓜打卡點留影，展現趣怪一面，記錄派對狂野派時刻！

01空間 LEGOLAND 香港樂高探索中心 - 「小魔怪狂歡派對」入場門票2023（需3個工作天前預訂）

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開放時間：11:00 - 19:00

票價：

1. 入場門票: 優惠價$240 (原價 $350)

2. 入埸門票連VIP電子相片通行證 優惠價$260 (原價 $350)

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

山頂萬聖節 2人食玩套票 - Go Museum Fear Paradise 恐懼樂園＋雍雅山房海景晚餐

喜歡探索神秘與刺激的愛好者們！適逢萬聖節，位於山頂廣場的Go Museum的「Fear Paradise 恐懼樂園」已為大家準備了一系列令人驚心動魄的裝置和刺激萬分的體驗！「恐懼樂園」誠意為觀眾帶來一場層次豐富的恐懼沉浸式體驗，一系列令人驚嘆的設置均獨具特色，帶來不同的感官體驗和情感觸動，彷彿進入了一個神秘的角度。參加者可一邊解開隱藏在影像中的謎團，一邊享受置身於一個恐怖的幻境中，充滿刺激樂趣。

同樣位於山頂的雍雅山房，餐廳前身位於沙田馬料水一帶，座擁無敵海景，曾是香港拍攝及拍拖聖地之一，惜於2005年結業。去年於山頂重開，沿用當年極具標誌性的門口招牌，更續以無敵海景作招徠，作為節日聚餐之選，適合不過。

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01空間 山頂GO Museum Fear Paradise 恐懼樂園 + 山頂雍雅山房晚餐萬聖節2人套票 ｜$724（原價$1072）

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萬聖節套票包括：

GO Museum恐懼樂園門票2張（原價$476）

雍雅山房萬聖節2人晚餐（原價$596）

推廣日期: 10月12日至11月5日

*雍雅山房不適用於10月23日*

GO Museum恐懼樂園

原價: $238/單人; 01優惠價: $228 /2人

山頂雍雅山房懷舊紅燒乳鴿套餐精選晚餐

原價 $596/2人; 01優惠價 $496/2人

套餐內容 (2位上) :

野菌忌廉湯; 秘製紅燒炸乳鴿 (每位半隻); 煎釀山水豆腐; 鳳梨酸甜咕嚕肉; 瑤柱蛋白炒飯; 是日精選甜品

供應時段為星期一至星期日 6:00PM - 9:00PM

必須至少1天前致電2638 2883預約，須註明使用HK01優惠

餐廳會現場收取每位原價10%服務費，請於兌換時以現金直接付款予商戶

*凡購買門票即送指定餐廳小食優惠券（城寨風味，數量有限，送完即止）

***必須兩個票類(Go Museum & 雍雅山房)一同選購，否則作廢, 入場請用不同的QR CODE***

地址：山頂道118號山頂廣場L2 201、201-202C

香港迪士尼樂園 河景餐廳 - 《怪誕城之夜》主題阿Jack怪誕大餐（2人用）

終於來到南瓜王阿Jack最愛的萬聖節！今年他將發揮好客精神，於香港迪士尼樂園河景餐廳與賓客分享最地道的怪誕城「瘋」味。怪誕城的村民絞盡腦汁籌備，以詭異佈置裝飾入口處，引領你走進《怪誕城之夜》主題佈置的餐廳，享用款款賣相怪誕的主題晚餐菜式。阿Jack與莎莉更會於餐廳舞台出場，與大家近距離接觸！

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01空間 香港迪士尼樂園 河景餐廳 - 《怪誕城之夜》主題大餐（2人用）（最少7日前預訂）

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成人2位晚餐

01價: HK$964 (特定日子)

01價: HK$832 (普通日子)

小童1位 ***只限購買成人2位套票後另加***

01價: HK$339 (特定日子)

01價: HK$284 (普通日子)

普通日子晚餐:

2023年10月19日

特定日子晚餐:

2023年10月20至31日

最後預訂日期:2023年10月24日(23:59)

地址：香港迪士尼樂園度假區