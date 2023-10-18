Halloween妝｜化妝新手必學簡易萬聖節妝　煙燻/血淚眼妝/黑紫唇

萬聖節妝2023｜又到一年一度的萬聖節！化妝新手若想畫個應節又型格的萬聖節妝容，其實不需要大費周章，亦不用精雕細琢。只需在眼部、唇部稍為作出改變，就能夠營造華麗詭譎、充滿萬聖節神秘氛圍的妝容。《01女生》為你推介以下3款最易挑戰的萬聖節妝及相關彩妝產品推介，零化妝基礎都能輕鬆駕馭！



若要方便下班後參加萬聖節派對，最快「變妝」方法，當然是在日常妝容上作出改造。而雙眼、雙唇就是最容易被直視的地方，新手們可以善用以下推介的彩妝嘗試畫出煙燻黑色眼妝、血淚眼睛look或詭異黑唇妝，毫不費力下地驚嚇身邊人！

3大最易挑戰妝容

最易挑戰妝容1｜煙燻黑色眼妝

Jisso 和扮演Wednesday Addams 的Jenna Ortega都曾以不同程度的煙燻眼妝示人。(圖片來源:IG@dior、IG@wednesdaynetflix)

濃黑的Smokey eyes ，是可典雅可野性的經典眼妝。上妝技巧方面，主要以暗色系眼影為主，再加以向外暈染，並配上眼線勾勒，營造迷濛效果。除了全黑色單色眼影上陣外，亦可以融合灰色、深藍色、墨綠色眼影等，再在眼窩點上閃粉點綴，就能夠打造出永不過時、神秘與性感兼備的煙燻眼妝。

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最易挑戰妝容2｜血淚眼睛Look

戴上有色隱形眼鏡，再配上少許眼妝，可以説是懶人和手殘黨都能快靚正地上手的萬聖節妝。眼妝方面，可以用深紅色、深藍色或深紫色等暗色系眼影，突出眼部輪廓，再簡單在眼尾勾出一條半截眼線，就大功告成！若想將難道升級，可以用深紅色唇膏在眼睛下畫出一滴血淚，簡直就是神來之筆！

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最易挑戰妝容3｜詭異黑紫唇妝

大家可以像Lisa一樣嘗試「中毒黑唇妝」。(IG@lalalalisa_m)

對眼妝完全沒有信心的話，可以直接嘗試畫出黑紫色唇妝。只需把雙唇填滿，配上all black 打扮，簡約而不簡單變身成為暗黑系女生。最重要是，早上可如常上班，下班時只需快速塗上黑或紫色唇膏就能出席萬聖節派對，快靚正又低調！

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