以巴衝突｜賺戰爭財？內地工廠兩方訂單都接：趕製防彈背心、鋼管

以巴衝突持續，已致雙方超過5,600人死亡。近日，有內地網民貼文分享稱，工廠收到來自以色列的「防彈背心」訂單，另外則有網民在小紅書發文分享，整堆的鋼管疑似要作為火箭彈彈殼，該網民稱，中東當地姓「哈」的買方透露，前一陣子因為消耗5000多根「護欄」，所以才會決定緊急添購。



內地網民認為，中國不管是以色列或是哈馬斯，「兩邊的訂單都能接」，是國際地緣政治上少數的贏家。



內媒報道，近來陸續有網民分享中東客戶訂製的整堆的鋼管，數量相當驚人。

從影片裡可以看到，數十根用來組裝「護欄」的鋼管被整齊放在一起，這些鋼管頭尾各焊接2個鐵環，並用繩索或鎖鍊等物品將鐵環連接起來，確實能夠組成一排的「臨時護欄」，不過底座卻使用接近三角形的鐵片焊接在鋼管底部。

發文者表示，中東當地姓「哈」的買方透露，前一陣子因為消耗5000多根「護欄」，發文者更稱「細思極恐，是要搞基建（基礎建設）嗎？」中國網友們懷疑，鋼管口徑和整體造型與火箭相似，不排除是中東地區武裝分子用來打造「土製火箭彈」的原料。

台媒引述內地自媒體《新聞看點》稱，收到爆料指出哈馬斯所使用的小型導彈和無人機約9成來自中國產製，但該說法目前缺乏官方證實。不過，早在2020年的以巴戰場上，就有網民曾發現哈瑪斯所使用的火箭彈上印有簡體中文「山東萊陽鋼管廠」字樣的「土製火箭彈」，一度引發輿論熱議。

當時山東萊陽鋼管廠發佈了辟謠聲明稱，這批鋼管是出口到中東沒錯，但用途是煤氣管道的鋪設，乃改善民生之舉，至於後來是如何流落到他人手中被改成武器，我們並不知情。

此外，內地網ㄇ銀更貼出浙江省某工廠在趕製防彈背心的照片，聲稱是來自以色列緊急下訂的訂單，因為以色列集結30多萬大軍，準備針對加薩走廊發動地面戰，也因此防彈心需求量大增，買方甚至要求「越快越好」。

網民稱，該工廠也同樣收到來自俄羅斯、烏克蘭、巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、阿富汗，甚至還有朝鮮的訂單。

以色列在印度趕製警服

印度喀拉拉邦北部的卡努爾市以製造手搖紡織機和出口紡織品聞名。據《印度斯坦時報》19日報道，這座小城在過去8年裡一直為以色列警察製作警服，而在以巴衝突爆發後，更是加緊趕工。

在耶路撒冷一個公共汽車站，以色列警方在襲擊現場執勤，圖中可看到以色列警方藍色的警服。 2015年12月14日，耶路撒冷一個公共汽車站14日下午發生一起巴勒斯坦人駕車襲擊事件，造成14名以色列人受傷，一名巴勒斯坦襲擊者被打死。 （新華社）

該廠老闆托馬斯居住在孟買，他介紹稱，以巴衝突爆發後，以色列警方向他們訂購了更多警服，「我們已經為以色列警方定製了警褲和襯衫，預計於11月底或12月初交付首批成品。」

據了解，該紡織廠成立於2006年，專門為世界各地的軍人、警察、保安和環衛人員生產制服。托馬斯表示，當初以色列警方專門派代表來孟買和他談生意，同時考察了工廠。在過去8年裡，該紡織廠每年為以色列警察供應10萬件制服襯衫。

托馬斯還說，以色列警方非常在意制服的質量和是否合身，達不到標準不會收貨。儘管訂單增加，托馬斯還是希望這場持續不斷的戰爭儘早結束，以巴地區能早日恢復和平。