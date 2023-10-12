「雪山之王」變家貓　被拍到激罕撒嬌翻肚畫面　專家：從未見過！

大型貓科動物是不少人的心頭好。



最近一段影片在網絡上瘋傳，國家公園的紅外線攝影機拍到罕見畫面，原先都只有捕捉到雪豹路過的畫面。

這次竟意外拍下雪豹翻肚討摸摸與覓食的超稀有影片，畫質還相當清楚，讓不少喜愛雪豹的網友們嗨爆（點圖放大瀏覽）：

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綜合內媒報道，新疆天山東部國有林管局在生態保護區架設不少紅外線攝影機，用來追蹤該地野生動物的活動狀況。

日前護林員定期整理紅外線相機拍下的畫面時，意外看到攝影機拍到了不得了的罕見影片。

只見有「雪山之王」之稱的雪豹悠哉的在紅外線攝影機機頭下打滾翻肚肚嬉鬧，甚至還有珍貴的覓食畫面，清晰的影片讓護林員及動物學家都相當興奮。

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天山東部國有林管局相關人員表示，過往紅外線攝影機頂多拍到雪豹路過的畫面，還沒見到過這麼生活化還會賣萌的雪豹，這是非常珍貴的紀錄影像，值得研究單位好好針對該區的雪豹族群進行研究。

從影片可以看到，洞口3隻雪豹互相依偎，其中一隻因為疲累不斷打哈欠，另一隻叼著獵物在鏡頭前狂炫耀，隔壁同伴似乎覺得非常無聊不斷露肚肚打滾，簡直就是三隻大貓。

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影片在網絡上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「太可愛了，原本覺得威猛霸氣的雪山之王原來也有這麼像貓咪的一面」、「很難得看到野生動物這樣賣萌」、「雪豹的可愛是天生的」、「不說我以為是動物園裡面被人類馴養過的雪豹，沒想到這麼會賣萌竟然是野生的」。

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