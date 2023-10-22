重陽節開運11式　午時水浸浴沖走衰氣驅走瘟神　登高爬山增強運勢

10月23日是農曆9月9日重陽節，命理專家楊登嵙指出，重陽節是1年中陽氣最重的日子，同時也是趨吉避凶的好日子，並分享當天的11個開運方法。



重陽節開運法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、淨宅

農曆9月9日當日11點至13點，中午取「午時水」來灑淨家中角落，可達到淨宅的效果，順序要由內而外、由上而下灑淨。

二、驅除「瘟神」

今年「瘟神」方位在西北方，可在當天11點至13點，中午取「午時水」，由東南方「瘟神」向門口灑淨，達到驅除「瘟神」的效果，減輕災厄、血光、官訟。

「瘟神」又稱為「五黃星」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若此方位必須動工、裝修，需先拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆要有瓶蓋及瓶口才有效。

三、旺財

大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，添增財運。

四、提升宅運

重陽節一早把家中電燈全打開，直到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣。

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五、泡澡去霉運

官司纏身，犯小人，運勢低迷的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水（陰水：沒有煮開的冷水。陽水：煮開的熱水）與重陽節當天取用的午時水在當天泡澡，可除去晦氣。

六、點「藥師燈」

藥師佛，又稱藥師如來、藥師琉璃光如來，其第7大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女可幫長輩及家人點藥師燈祈求身體健康。

七、佩帶「茱萸」趨吉避凶

據周處的《風土記》中記載：「9月9日折茱萸以插頭上，辟除惡氣而禦初寒」。茱萸雅號「辟邪翁」身上佩帶「茱萸」，驅邪避凶，防止小人陷害。

八、喝菊花酒

菊花又名「延壽客」，有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎之效，也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。

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九、吃糕

在唐宋時期，重陽節特別講究吃糕餅，就如同中秋節吃月餅一樣，屬應景食物，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，取其諧音「高」，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中。

十、登高吸收陽氣

高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，當天可登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。

十一、孝敬老人

俗諺云：家有一老，如有一寶。想要運勢好，孝敬、善待老人才能給我們增加正能量，風生水起自然好運來。

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