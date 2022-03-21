春分報到開始晝長夜短　6項開運養生法　注意禁忌免引病上身

民俗專家楊登嵙表示，昨日（20日）晚上23時34分正式進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，這天晝夜長短平均，正當春季九十日之半，故稱春分。



這天陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短。此外，楊登嵙也依據食衣住行育樂列出「春分」的開運養生法和需要注意的禁忌。

春分時的食衣住行育樂，６項開運養生法。

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一、食：

楊登嵙建議，春分時可多吃時令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等，有助活化身體生長機能；多吃韭菜有養陽功效，增強人體脾胃之氣；也應適當吃些其他辛甘發散食材，例如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，「少吃辛辣食物」；注意養肝，協調肝的陰陽平衡。

另也可多食用甘味食物，包括枸杞子、核桃、花生、大棗與桂圓等，能補肝益腎；還能泡菊花茶或薄荷水來喝，可以清除肝熱；還得注意「最好不要喝酒，因為春季易傷肝」；同時也「禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區」，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食材時，務必要用蔥、薑、酒、醋等溫性調料，防止食材本身的寒性損及脾胃，而引起腹部不適。

二、衣：

楊登嵙說明，春分溫度變化較大，早晚較冷，中午相對熱，「若太早脫掉冬衣而將春裝穿上身，容易受到溫度冷熱變化影響，發生感冒、關節炎或氣管炎等疾病」，因此，春分時要了解氣溫變化情況，適時增減衣物。

三、住：

春分這天，可於上午8時左右將窗戶打開，這時一般氣溫較回溫，空氣品質比較好，是開窗通風的好時機，另外在午睡過後，建議適當開窗通風，保持室內空氣清新。

四、行：

春分前後萬物復甦，是花草樹木的萌芽期，楊登嵙說，這時人體血液也處於旺盛時期，且激素水平也在相對高峰期，風木剋脾土，易出現腹痛腹瀉症狀，再加上風多又大，也易感冒流鼻涕或咳嗽，因此需「避免到戶外吹風，以免造成腹痛」，而此時也是易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等的時期。

五、育：

春分時期，建議可伸懶腰通經絡，深呼吸趕走疲倦，運動宜緩，可春遊慢跑登山微出汗。

六、樂：

楊登嵙指出，春分節氣時得注意養肝為先，注意自己的心情，「應戒怒鬱，樂觀開朗想開一點」。

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