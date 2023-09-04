國內首例具感知功能｢腦起搏器｣成功植入　助癲癇患者精準調控治療

綜合內媒報道，近日，復旦大學附屬中山醫院的醫生完成了國內首例具有腦感知技術、可程控的腦深部電刺激儀（亦稱「腦起搏器」）植入術（deep brain stimulation, DBS），幫助癲癇症患者進行康復治療，取得良好成效。



據介紹，患者李先生在17年前罹患病毒性腦膜炎及症狀性癲癇，治療出院後，一直深受不斷發作的癲癇困擾，並伴隨記憶力下降、不間斷倒地抽搐等症狀，於是再度求醫問診。

在經過中山醫多科室綜合評估，認為李先生病情發作起源複雜，影像學未顯示明確致癇病灶，不適合做常規切除性手術，轉而為其進行腦深部電刺激術（DBS）控制病情。

腦深部電刺激儀示意圖 。（網絡）

腦深部電刺激儀植入術（deep brain stimulation, DBS）是一種植入式神經調控技術，通過微創手術將刺激電極植入特定深部大腦核團（靶區），再連接到脈衝發生器，將電刺激傳導到這些核團，抑制靶區內異常神經活動，幫助恢復癲癇患者異常腦網絡的功能狀態。

不同於以往的DBS手術只負責單向刺激，本次患者植入的「腦起搏器」是國內首次引入感知功能的腦起搏器，不僅能修復大腦網絡走向、感知腦內癲癇相關特定信號，還能通過智能算法，幫助醫生及時調整指令，減少患者癲癇發作次數。

在難治性癲癇DBS手術中，丘腦前核是關鍵點，需將兩個刺激電極精準植入患者的雙側丘腦前核，再通過患者胸前的脈衝刺激儀發出電信號調控，手術難度較大。

患者DBS刺激靶點：雙側丘腦前核。（網絡）

經過中山醫院專家團隊充分評估和方案設計，手術歷時5小時順利結束。目前，患者術後恢復良好，腦起搏器的感知功能順利運行。

據介紹，癲癇是一類有著不同病因基礎、反復發作的慢性疾病。在現有抗癲癇藥物的治療下，仍有約三分之一的患者的病情無法得到有效控制，成為難治性癲癇。