成都東至香港西九龍高鐵復興號動車組10.26啟用　單程最短8小時

《紅星新聞》報道，明（26）日起，成都東至香港西九龍G2963/4次升級採用CR400AF-Z型復興號智能動車組重聯開行，中途停靠樂山、宜賓、貴陽、桂林、肇慶、廣州、虎門、深圳8個城市，終點站為香港西九龍，單程最短用時僅8小時13分。



據介紹，CR400AF-Z型復興號智能動車組為8輛標準編組，4動4拖，最高運營時速達350公里，定員578人。動車組對網絡、旅客信息、轉向架、車載安全監測等系統進行了智能化升級，共設置3300余項監測項點，涵蓋各系統及部件，全面提升安全監測能力。

成都東至香港西九龍高鐵復興號動車組。（紅星新聞）

與標準版復興號動車組相比，新動車組設備設施更加完善。一等座增加電動腿靠、頭枕調節行程等功能，在中間扶手處設置雙USB口插座。二等座靠背增加USB接口，方便旅客充電，並優化了小桌板設計。商務座採用「魚骨式」布局方案，提高旅客私密便捷性，還有手機投屏功能的智能交互終端，可為旅客提供豐富的娛樂節目、運行信息等貼心服務。

此外，該型復興號智能動車組採用變頻空調、增加衛生間智能照明，在客室設置29寸LCD寬屏吊頂電視，設有無障礙車廂，增加盲文標識，更好服務旅客需求。

在內地高鐵官方購票網站12306，10月26日的購票信息已提示該線路車輛為復興號智能動車組列車，在車輛升級旅客乘坐舒適度提升的同時，車票票價仍按照原票價執行。