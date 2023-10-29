打工仔｜廣東最新平均月薪出爐　深廣輕鬆過萬　半導體行業高薪

《南方網》報道，近日，廣州人才集團及下屬南方人力資源評價中心、廣州市人才研究院等聯合發布《2023-2024年度廣東省薪酬調查報告》（以下簡稱「報告」），顯示廣東省薪酬水平，深圳、廣州第一梯隊領跑，金融、半導體等行業普遍高薪。



報告顯示，深圳、廣州薪酬水平位列第一梯隊，分別以12300元（人民幣，下同）、11300元的平均月薪領跑全省。珠海、佛山位列第二梯隊，平均月薪分別為9300元、9000元。中山、東莞位列第三梯隊，平均月薪分別為8100元、7600元。湛江、韶關、汕頭位列第四梯隊，平均月薪分別為7300元、7100元、7000元。

從實際收入來看，金融業、軟件服務、半導體等依然是高收入行業。金融業，互聯網、軟件、IT服務和信息傳輸業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業平均月薪位列前三，分別為21400元、15800元、12700元；住宿和餐飲業、紡織服裝和服飾製造業、家政服務業平均月薪較低，分別為5500元、6200元、6400元。

同時，與去年相比，汽車製造業，電子商務業，設備製造業，互聯網、軟件、IT服務和信息傳輸業，計算機、通信和其他電子產品製造業，醫藥和生物工程製造業平均薪酬增長較為明顯，分別為8.3%、8.0%、7.8%、7.8%、7.6%、7.1%。房地產業、建築業受宏觀調控政策影響，行業薪酬增長持續放緩，同比分別增長2.8%、3.1%。

廣東打工仔最新平均月薪出爐，深圳、廣州第一梯隊領跑輕鬆過萬。（示意圖 / vcg）

從薪酬趨勢來看，高學歷職工的薪酬漲幅更為明顯，博士研究生、碩士研究生學歷職工的平均薪酬同比分別增長7.8%、7.2%。從企業性質來看，國有企業薪酬水平最高但增長放緩，平均月薪為11600元，同比增長5.4%。外資企業薪酬居中但增長較快，平均月薪為9300元，同比增長6.5%，增幅比去年提高1.7個百分點。