內地小學運動會「學生齊舉日本國旗」被網民出征　校方揭背後真相

大陸民間反日情緒不小，江蘇蘇州一間國小的運動會上，因有多個學生舉日本國旗，引發網友不滿。



對此，校方28日晚間回應稱，是在模擬「杭州亞運會」入場。

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綜合陸媒報導，一組國小生舉日本國旗的畫面在大陸引發撻伐，網友批評「那麼多國家，為什麼非要舉日本旗」。

隨著輿論發酵，蘇州市吳江區橫扇學校28日晚出面說明，事情發生在27日上午，國小部在校園操場舉行以「揚亞運精神、強養正少年」為主題的秋季運動會。

校方表示，運動會入場式採取了模擬杭州亞運會入場的方式，全校34個班級在中華人民共和國國旗帶領下，身穿校服或亞洲國家、地區的傳統服飾，展示相關國旗、區旗的方式依次入場。

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參與運動會的家長志願者對部分場景拍攝了照片和影片，並在家長微信群中分享。事後，有人截取其中一個班級學生手持日本旗幟候場的畫面，冠以「學生運動會舉日本國旗」的標題文字，製作成抖音影片進行傳播。

校方表示，針對網上有人將此事誇大，傳播「列隊小學生舉日本旗幟驚現蘇州街頭」等不實資訊，敬請廣大網民注意加以辨別，不誤信、不誤傳。

針對校方回應，不少網友表示認同，「造謠者用心險惡」、「有人就是單純的壞」、「只敢對小學生重拳出擊」。

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但也部分網友並不買單，「模仿亞運會有什麼意義？吃飽了無聊？」。

報導指出，吳江區橫扇學校是一所百年老校，2018年8月橫扇小學與中學合併為九年一貫制學校，取名為橫扇學校，力爭辦成「文化氛圍濃厚，現代化特色凸顯，師生都有自己舞台」的一流農村學校。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】