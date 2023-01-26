大學教授淫辱女學生3年　要如寵物隨傳隨到　情色對話曝光衝熱搜

大陸微博第一名熱搜榜是西南大學狼師醜聞。



綜合陸媒報道指出，女學生稱自己忍辱負重，被大學法學院博士研究生趙姓教授利用職權脅迫，雙方發生不正當關係長達三年，並且「隨傳隨到」三年。該名教授還利用她幫忙翻譯學術研究。

日前女學無法忍受被玩弄，實名舉報該名狼師。西南大學25日深夜緊急發文，證實調查屬實，報請教育主管部門撤銷該名教授資格。

忍辱負重3年 情色對話曝光狼師終遭撤職（點擊放大瀏覽相關短訊截圖及了解更多）：

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綜合陸媒報道，西南大學法學院一名女學生去年9月間在微博帳號「唯泉雪聲228」爆料自己被西南大學法學院博士研究生導師、二級趙姓教授「潛規則」，甚至形容自己這三年是「隨傳隨到」。

女學生赤裸裸指控兩人關係，該文稱，「對方利用導師職權脅迫保持不正當關係長達三年。要求我隨叫隨到，否則就不對我的學業進行指導」，並且附上多張截圖，證實自己所言不假。

對話截圖清楚顯示，教授疑似拍攝不雅照片，留言想發生關係。女學生則回應，「小動物好激動」。另一張截圖是兩人撕破臉的對話，女學生指控對方玩玩而已，教授則央求彼此達成共識，「不公開秘密，又能保重顏面」。

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女學生指出：「我必須服從他的一切安排，稍有推諉就會被他刪除好友甚至拉黑。導師對研究生有非常大的權限，連請假回家都要導師批准。我為完成學業忍辱負重3年，盡心盡力為導師的學術事業做事，並翻譯海外知名《史記》學者的全英文講座，為他的課題蒐集翻譯英文資料，該課題組成員都沒有我的名字。」

最後，女學生發現自己被徹底利用，研究生論文一直被惡意卡關。去年2022年9月向西南大學反映情況，女學生稱：「不論是趙明還是學校從未主動與我協商安撫、補償和善後事宜。」事隔半年多，校方昨天深夜火速發公告，證實調查屬實，已經通報教育局撤銷該名狼師資格。

女學生被狼師「潛規則」的事件暫時落幕，引起大陸網友關注，26日早上一度衝上微博熱搜第一名。不少網友站在女學生這一邊，留言痛罵，「色字頭上一把刀」、「學校反應也太慢」、「用手中權力糟蹋小姑娘」、「這種人不宜當教授」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】