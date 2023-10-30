新品發布會5次提及刷爆網絡　華為申請註冊「遙遙領先」商標

近期，因華為Mate60系列手機發售，「遙遙領先」成為網路熱詞。據內地企業查詢網站顯示，華為已申請註冊「遙遙領先」商標，國際分類為運輸工具、科學儀器，當前商標狀態為等待實質審查。



9月12日下午，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東現身上海，主持當天的問界新M7發表會。雖然該次發布不包括手機、晶片等新品訊息，但與發表會相關的各種詞條卻在當天接連登上社群平台的熱搜榜。華為新品發表會也被「遙遙領先」刷屏。

據統計，當日90分鐘的發布會上，余承東至少提及五次「遙遙領先」，二十多次「領先」，且每次提到時，台下均爆發熱烈掌聲。

隨著華為發布新機、新車等產品，近來華為2023年前三季經營業績顯示，實現銷售收入4566億元人民幣，較去年同期成長2.4%，淨利率16.0%。

另外，與去年同期和今年上半年相比，華為的利潤率都有所提升。2022年，華為前三季度公司實現銷售收入4458億元人民幣，主營業務利潤率為6.1%；今年8月，華為公布上半年財報實現營收3082.9億元，淨利潤率為15%。

此前，彭博社引述Counterpoint Research資料顯示，iPhone15系列手機在中國銷售遇冷，而華為今年光Mate 60 Pro就可能賣出500萬至600萬台，熱賣將持續到2024年。在華為Mate 60 Pro的意外亮相的影響下，華為整體銷量已經超越了蘋果，從蘋果手中奪走中國市場第一的位置。