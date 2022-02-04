羅志祥吳亦凡李雲迪全有齊　這個內地節目遭諷「劣跡藝人集中營」

2020，羅志祥遭相戀9年的前女友周揚青爆料劈腿、多人運動，原本擔任《創造101》導師並再接下《創造營2020》導師位子的他，直接遭節目除名，而《創造營2020》飛行導師、嘉賓、助陣學長姊也一個個人設大翻車！



繼羅志祥因桃色風波消失後，擔任飛行導師的吳亦凡於2021年7月驚爆涉嫌強姦被刑事拘留，8月被逮捕，他遭內地官方點名，全網封殺，作品也被下架。

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總決賽助演嘉賓，有「鋼琴王子」之稱的李雲迪，則於10月因嫖娼被逮，官媒央視點名「劣跡藝人」全面封殺。

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雖然沒被封殺，但仍因黑料遭網友砲轟的，就是以學長、學姊身分參與《創造營2020》的周震南與孟美岐。周震南給予外界「富家公子」形象，但在2020年被挖出父母是欠債不還的「老賴」，且在2021年時父親周勇再度成為「老賴」，但周震南仍看似穿的用的都很好，讓人「觀感不佳」。

而學姊孟美岐則是在2021年10月底時時被爆「當小三」，更因此延伸出她是「小三慣犯」，更讓網友氣憤的是，她疑似有「資本下場」封口，網友談及孟美岐小三等關鍵字都被消失或是被「短訊轟炸」，也在網友心中留下不好的印象，且她當小三的對象還是後續《創造營2021》的音樂總監。

《創造營2020》導師、嘉賓黑料一波波，就連年底都再爆出助陣成團夜表演的歌手、內地直播一姐薇婭因涉偷逃稅被罰13億。從劈腿、涉強姦、嫖娼、逃稅、疑為小三慣犯、老賴之子，網友諷刺《創造營2020》真會選人，根本成了「黑料藝人集中營」。

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此外，演出《山河令》爆紅，以學長身分參與《創造營2021》的張哲瀚，因被挖出曾去日本靖國神社、乃木神社，和否認南京大屠殺的前印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，被指親日辱華，雖然他澄清自己並沒有不愛國，仍慘遭全面封殺，直到2021年年末才傳出他已報警控告造謠者，有反轉機會。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】