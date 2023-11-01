難辨真假｜樓盤未建成先有山寨商業街引網民熱討　這些品牌都在列

內地流傳不少樓盤開發商在樓盤未建成時，出於招商引資吸引客流等原因，在樓盤底商使用與知名品牌類似的假冒招牌。有網民指遠遠望見一間麥當勞，驅車七八公里到達後發現空空如也，疑似假冒，發帖抱怨後引來網民熱討，不少網民曬出自己看過的假冒招牌，包括肯德基、麥當勞、瑞幸咖啡、羅森、屈臣氏等均有在列。



據微信公號「跳海大院」介紹，前段時間，一位網友在微博對一家「疑似開發商偽造的麥當勞」進行了一番聲淚俱下的控訴，起因是他在快速路上望見遠處有一家麥當勞，於是專程掉頭七八公裏前去大快朵頤，未曾想眼前的麥當勞竟空空如也，疑似是一家假麥當勞。

貼文引發網民討論，不少網民表示有類似經歷：「我在宿舍看到一個麥麥（麥當勞），但是下單軟件沒有，跟同學一起騎單車過去，直呼上當」「很正常，我們隔壁房子還沒裝好，商業街就裝好了，就一個便利店入駐，剩下全是假招牌」。

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據介紹，這些山寨的招牌，大多主打一個「氣氛組」的作用，來彰顯樓盤地段的商業活力和樓盤價值。網民曬出的更多店鋪圖片中，還有疑似假冒的7-11、Burger King、星巴克、瑞幸咖啡、羅森、屈臣氏等等，不少網民指假的「十分逼真」。

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網民討論：

配套再整個假星巴克、假必勝客，房價還能漲點



太搞笑了這個



不至於吧，是不是還沒開業



看過假的，沒看過假得這麼真的



不過，也並非所有未開業的店鋪都是山寨品牌。評論區有疑似行業內部人員解釋指，商鋪在租賃或出售前都會進行包裝，有時會出現「門頭一條街」的狀況，品牌有時也會允許開發商使用logo表達入駐意向，較為強勢品牌的租賃合同有約定條件，如人流量、入住率、對標門店營業額等。