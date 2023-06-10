產值達750億！深圳如何告別「山寨手機」電子城變成無人機之都？

以前提到深圳，不少人都會想到華強北步行街，這裏曾有「中國電子第一街」之稱，主要生產及售賣電子產品及零部件，最為人熟知的大概就是「山寨手機」。



如今，大力扶持高新技術產業的深圳，早已告別「山寨」這一標籤，從電子城轉型成為創新之城。在這當中，不得不提的就是深圳的無人機產業，深圳是如何能成為「無人機之都」？



「無人機之都」深圳：外賣「直飛」景區和商圈

美團無人機運載配送商品。（Getty/當代中國授權 )

在深圳的景區和商圈叫外賣，來送貨的可能是無人機。今年4月，深圳大型主題公園「世界之窗」與美團無人機合作的國內首條景區常態化航線正式開航。無人機直接飛入景區內設的降落點，遊客不用跑到門口收取外賣。

據介紹，這條航線以景區外約1公里的購物中心益田假日廣場為起點，最快5分鐘即可將各類網紅餐飲送抵世界之窗內。

深圳的無人機平均訂單配送時長約為12分鐘，比起外賣員近30分鐘的平均配送時間，效率提升近150%。（圖片來源：Getty）

除了餐飲服務，無人機還可以為景區遊客配送手機充電線、母嬰用品、濕紙巾等急需品，以後出遊就可以輕裝上陣，忘帶甚麼都可隨時外賣直送。

在此之前，美團無人機深圳試運行航線也已經在5個商圈落地。用戶遠程下單後，無人機就會起飛運送到無人機配送站。截至2022年底，航線覆蓋18個社區和寫字樓，可為近兩萬戶居民提供外賣配送服務。

深圳無人機配送的商品非常豐富，只要單次的配送物品不超過2.4千克，鮮花、大閘蟹、拉麵、水果、咖啡、奶茶、紙尿褲等用品都能送達。

「無人機之都」深圳：航拍比賽指定城市 燈光秀照亮夜空

除了送外賣，無人機還能用於空中取景拍攝和戶外活動表演。

海峽兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽自2017舉辦以來，已在深圳市成功舉辦五屆，先後吸引了400多支團隊參與，發展成為海峽兩岸暨港澳無人機航拍領域最權威的賽事之一。

2022年12月，深圳更獲批成為該比賽指定舉辦城市。

2021年8月15日，深圳人才公園舉行「中國醫師節無人機表演」，向醫護人員致敬。（視覺中國/當代中國授權）

而在無人機燈光秀表演方面，深圳企業也走在全國乃至世界前列，曾亮相於央視春晚和北京冬奧的科創公司高巨創新，就是其中一名佼佼者。

2021年5月，高巨創新成功挑戰4項健力士世界紀錄，分別是「最多無人機同時飛行」、「最大的由無人機形成的光源影像」、「最長時間由無人機表演的動畫」以及「同組無人機連續組成最多的隊形」。

近年來，高巨創新的無人機編隊表演更從深圳走向海外市場，在十幾個國家演出，向世界展示中國的人工智慧和科技創新力量。

高巨創新5,000多架無人機同時飛行，多組圖案按既定編程完美執行，成功挑戰健力士世界紀錄。（高巨創新影片截圖）

值得一提的是，前身為中聯訊的高巨創新，起初只是深圳一間傳統的生產製造企業，主要業務是手機模型製造。

在預見到手機模型將逐漸退出市場後，高巨創新團隊作出轉型的決定，組建了專業化無人機生產基地，並進軍無人機編隊表演領域。

團隊在全國各地的演出，讓品牌知名度快速提升，更成功帶動工廠生產，增加營業額。

「無人機之都」深圳：產值750億 不出南山可造完整無人機

大疆創新、高巨創新等深圳知名無人機企業的崛起，離不開政策的扶持。2013年，深圳出台《深圳市航空航天產業發展規劃（2013- 2020年）》，將無人機產業作為優先發展領域重點支持。此後，深圳無人機產業發展迅猛。

深圳無人機出口量佔全國出口總量9成以上。（Getty/當代中國授權）

截至2022年底，據深圳市無人機行業協會統計，全市無人機企業有1,300多間，產值750億元人民幣。產業鏈覆蓋無人機研發、生產、製造、銷售等各個環節，深圳成為名副其實的無人機製造業高地。

「全球無人機看中國，中國無人機看深圳，深圳無人機看南山。」業內流傳這樣一句話。工信部原裝備工業司副司長楊拴昌也曾說過：「不出深圳南山區，就能夠製造出一架完整的無人機。」

據悉，生產一架無人機需要1,000到2,000個零件。

在「無人機之都」核心區南山，無人機總部、研發、核心零部件企業都在此集聚，因此不出區就能生產出一架完整的無人機。

南山區能夠形成完善的無人機產業鏈，與行業龍頭大疆對上下游的帶動有密不可分的關係。

此外，南山區具有的創新氛圍和人才聚集優勢，也為無人機企業的成長提供有利條件和有效保障。

2023年，「建設低空經濟中心」首次被寫入深圳市政府工作報告。展望未來，深圳不僅要建設低空民用無人機聯網系統、打造無人機城市低空物流運營中心和調度監管平台，還要構建城市低空物流網絡、推動無人機在智慧城市物流創新應用。

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