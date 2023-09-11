廣東再現「放生」礦泉水　大媽組團海邊狂倒60箱　網民：愚昧麻木

去年9月、今年7月，廣東、山東等地相繼出現群眾「放生」礦泉水的荒唐現象。昨日（9月10日），網民稱廣東汕尾湖東港邊，再有一群大媽往海裏「放生」60多箱礦泉水，引發關注。



眾人抬著礦泉水在海邊「放生」

網傳影片顯示，一群以中年大媽為主的人群抬著一箱箱礦泉水前往海邊，疑似正在「放生」礦泉水。影片畫外音有人稱，「你們自己看，國家在提倡節約用水，這群人在這裏『放生』礦泉水，不知道這幫人是怎麼想的。」影片發布介紹，「放生者」昨日下午3時左右就到了海邊，2輛旅遊巴都坐滿人。

對此，陸豐市海洋綜合執法大隊工作人員表示，「放生」礦泉水是不允許的，會派人前往現場，同時與轄區湖東鎮人民政府溝通處理。

湖東鎮鎮政府一位工作人員表示，此行為如屬實，是浪費水資源、破壞環境。會派海灘執法隊，到現場核實情況。若有人再看到此類情況，應及時上報。

去年9月，廣東一群人「放生」礦泉水時，廣東放生協會工作人員陳先生已對此行為感到不可思議，表示「礦泉水里不帶生物，倒礦泉水不屬於放生，也不屬於放生協會研究的範疇。」對於該情況，網民亦猜測或為「邪教組織」，並批評「放生者」愚昧且麻木。

網民睇法：



還行吧，比起放生外來物種造成生態災難的那些放生礦泉水溫和多了



怎麼沒人放生人民幣



別放生礦泉水瓶就行



邪教洗腦，是先讓他們服從簡單的指令，然後再逐步升級。接下來放生人民幣，把錢都捐給教會。最後把自己變成耗材。



這點礦泉水稀釋不了核廢水的，放棄吧



倒掉還不如給高溫下工作的環衛工人免費領取喝，做好事



嚴查一下礦泉水水質，別打著礦泉水的名義放生的是污染水。雖然放生礦泉水也不允許

