疑誤服感冒藥　11歲仔患罕見危急TEN綜合症　全身80%皮膚壞死脫落

誤服感冒藥出事！近日，內地有11歲男童疑因誤服感冒藥，引發罕見危急中毒性表皮壞死松解綜合症（Toxic Epidermal Necrolysis，簡稱TEN綜合症 )，導致全身80%皮膚壞死脫落。好在經過醫院搶救及持續治療，男童病情正在好轉中，已度過危險期。



《廣州日報》報道，男童從9月30日出現發熱徵狀，家人為他服用感冒藥。但男童10月2日再次發熱，伴有口腔皰疹、眼瞼皮膚紅腫。10月3日，男童口腔周圍皮膚與雙眼皮膚糜爛，軀幹皮膚紅疹，高燒41℃，被緊急送入東莞市婦幼保健院兒童重癥醫學科治療。

經檢查診斷，醫生確認男童患上的是中毒性表皮壞死松解綜合症，是一種臨床少見而死亡率極高的急危重癥。主治醫生周新龍介紹，該病大多由藥物引起，發病急遽，進展迅速，臨床表現為使用藥物以後出現疼痛性紅斑、表皮剝脫等，伴有發熱、寒戰、全身無力、肌肉疼痛等，病情發展較快，嚴重的可以出現電解質失衡、多臟器衰竭而死亡。考慮孩子最開始發熱時，曾自行服用感冒藥物，醫生初步懷疑誤服感冒藥為發病原因。

內地有11歲男童疑因誤服感冒藥，引發罕見危急中毒性表皮壞死松解綜合症。導致全身80%皮膚壞死脫落。好在經過醫院搶救及持續治療，男童病情正在好轉中，已度過危險期。（廣州日報）

在治療過程中，男童身上的靶形紅斑越來越多，全身超過80%皮膚大面積脫落，一度被送入重症監護室，全身纏滿繃帶。好在經過皮膚科、燒傷科、兒童重癥監護科、眼科、外科等多個學科團隊共同努力和家人的陪伴照料，男童經過一個月餘的換藥治療、5次血漿置換治療，新的皮膚已經開始生長，背部的皮膚已經長好。

目前，男童已度過最危險時期，再經過一段時間的治療，便可出院返家。醫生提醒，適逢季節交替感冒頻發，但家長不要隨意給孩子用解熱鎮痛藥物和抗生素，如果發現孩子的皮膚尤其是眼部和口腔粘膜損害表現，一定要及時就醫。