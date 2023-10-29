內地12歲男童罹患肺癌晚期父母崩潰　醫生指與這3生活習慣有關

大陸一名年僅12歲男童罹患肺癌！母親有天發現男童的鎖骨上有堅硬腫塊，然而卻不痛不癢，隨後送往醫院檢查驚覺確診「肺癌」且已是晚期，母親難過表示男童有幾項不良習慣，自責都是疏忽造成現在的悲劇。醫師坦言肺癌有年輕化趨勢，透露生活習慣、作息與壓力都會影響，呼籲即早發現、即早治療。



根據《錢江晚報》報導，一名年僅12歲男童小家的母親有天發現他的左邊鎖骨上長有一個「鵪鶉蛋」大小的腫塊、摸起來相當堅硬，不過男童卻不痛不癢，母親急忙帶他前往醫院就診。醫師替男童鎖骨上的腫塊進行「部分切除活檢術」，術後報告顯示為「尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma）」也就是未分化的網狀細胞瘤。後母親不放心再帶男童到別家醫院，經查確診為「肺癌晚期」，且因腫瘤惡性度高，要康復相當困難。

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小家父母得知消息後相當崩潰，坦言這幾年「小家『沒什麼吃過早餐』，中晚餐也是他們追著餵才吃上半碗飯。『白開水』基本上也都不喝，渴了就喝果汁、飲料。」此外，小家還特別喜歡打電動，有次趁著父母睡著竟偷偷拿手機玩，導致「常熬夜、生活作息不規律」。

湖南省腫瘤醫院主治醫師表示，肺癌在惡性腫瘤中發病和死亡率都是最高的，男童才12歲，對他而言已經是從醫生涯中最小年紀的，雖從表面看男童與一般人差不多，實際上病情已相當危急。至於患病原因，醫師坦言吸菸、環境汙染及不良的生活習慣都會影響；而肺癌發生率也有年輕化趨勢，包括：飲食習慣、作息、精神壓力都有關。至於早期症狀多為咳嗽、胸部背部疼痛等症狀，部分患者一發現可能就是中晚期，呼籲盡早檢查、提早治療。

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