四川2歲女童遭惡犬咬致重傷　醫生：右腎已保住　病情平穩

本月16日，四川崇州市一名2歲半女童遭大型犬洛威拿撕咬受重傷，事件持續引發輿論關注。11月1日最新消息顯示，女童的右腎已保住。



華西醫院醫生會診後表示，女童的右腎已保住，病情平穩。事發小區所在的羊馬街道辦事處工作人員則表示，目前女童還在醫院接受治療，恢覆情況較好。

事發小區為恒大西辰綠洲，據早前報道，網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗，直到清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。事後，咬傷女童的黑色羅威納犬主人唐某已被崇州警方依法刑事拘留。

據附近的商鋪老板張蘭（化名）稱，事發時她正在屋內睡覺，突然聽見有人喊「快打120」。一開始，她還以為是有人在吵架，下樓開店才得知是女童被狗咬傷。後來，她得知當時曾有兩三名準備去上班的男子試圖翻越圍墻向女童施救，可是由於圍欄頂上布滿了刀片，右側的門也被鎖住，若從正門繞過去根本來不及，故他們只能隔著鐵絲網乾著急。亦因此，除了追究狗主責任，女童家屬也將對小區物業進行追責。