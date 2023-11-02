26歲女子玩命減肥100瘦到25公斤送進ICU　靠「糞菌移植」撿回一命

26歲的身高175厘米的大連女孩婷婷（化名）用了8年時間從100公斤減肥到25公斤，減肥期間他更使用網紅「小粉丸」幫助排便，但伴隨而來的是厭食症、嚴重營養不良、多重器官衰竭。



在婷婷的生命危在旦夕之時，其母親王女士（化名）通過網絡尋醫聯繫到南京醫科大學微生態醫學科張發明主任，經過三個療程糞菌移植以及多學科的聯合治療，婷婷的體重增長至45公斤，身體各項機能逐漸恢復。



8年前開始玩命減肥 100公斤到25公斤 對小藥丸上癮

「曾經我是一個特別胖的女生，最胖的時候有200多斤（100多公斤）。女生都是愛美的，當我意識到自己是個胖子的時候，就非常迫切地想減肥！」婷婷介紹，她通過節食、運動等方式將體重減到了130斤，與此同時，她出現了非常嚴重的便秘，嘗試了各種辦法都沒有得到緩解。

她接觸到網紅產品「小粉丸」能夠幫助排便，便買回來嘗試。一開始婷婷按照推薦劑量每天服用1顆，他發現不僅清腸，更是連體重都跟著減輕了。但不久後，婷婷感覺到藥效開始變弱，於是便加大服用劑量。幾年來，越來越依賴於用藥，幾乎到了控制不住上癮的狀態，藥量慢慢地由每次1、2顆變成3、4顆，最後甚至6至9顆。

兩次進ICU 救護車從大連開19個小時到南京求救

婷婷媽媽王女士回憶，早在2019年的時候，婷婷的身體狀況已經出現異常，日漸消瘦，身體多器官有積液，當瘦到體重只有50斤（25公斤）的時候，已經吃不下任何東西。

這期間，王女士帶著婷婷多次去往北京、上海、杭州等地求醫，治療效果都不理想，無奈之下她們只能返回當地。今年4月23日，婷婷在臟腑嚴重受損的情況下出現了吐血、便血，肺部積液、腹腔積液的量都非常大，整個人出現了昏迷，當地輾轉兩家醫院ICU治療後並沒有起色，表示無法救治。

目標減100公斤 女網紅獲工資參加陝西減肥營猝死 終年21歲

+ 35

親戚朋友都勸王女士放棄的時候，出於母親的本能，王女士不想就這樣放棄女兒，她不停地上網瀏覽各大醫院的信息，最終找到位於南京的張發明主任，在了解婷婷的病情後，張主任告訴王女士：「只要你們能來南京，我們就有辦法救她。」

今年5月，王女士於是帶著婷婷從大連坐了19個小時的救護轉運車抵達南京醫科大學第二附屬醫院。這時候身高175厘米的婷婷，體重卻只有50斤（25公斤），重度營養不良、各器官衰竭、全身多部位流血、出現凝血功能障礙、意識障礙。

多學科搶救 糞菌移植為她重建腸道功能

張發明主任回憶，自己雖然了解婷婷的病情，但看到本人還是吃了一驚，情況遠比他想象的要嚴重：血色素低得可怕，只有16克的血紅蛋白，並且耳、鼻、口腔、尿道等多個地方都在出血，處於難以控制的狀態。張發明主任立即將婷婷送進ICU並組織多學科聯合會診，對她的心包、胸腔、腹腔等出血部位進行穿刺引流，避免影響到心臟收縮、肺功能。

在對全身系統性救治的同時，首先重建婷婷的腸道功能，張發明主任團隊為婷婷進行主體治療方案—糞菌移植，因病情嚴重，所以需要不停地調整治療方案。婷婷在經過三個療程糞菌移植治療和護理康復後，體重已經增長至90斤，身體各項機能逐漸恢復。10月26日，婷婷順利出院。

婷婷婷婷在經過三個療程糞菌移植治療和護理康復後，體重已經增長至90斤順利出院。（紫牛新聞）

什麼是糞菌移植？

據澎湃新聞報道，糞菌移植是南醫大二附院微生態醫學科已經開展11年的「老技術」，治療人數多、技術體系全面，張發明帶領研究發明的洗滌菌群移植技術，已經成為該領域發展的里程碑，越來越深刻的改變醫學實踐。

專家介紹，該技術是將健康人的糞便，在制藥級別的實驗室內經過連續分離、洗滌、純化，然後後移植至患者腸道，以重建正常腸道菌群達到治療疾病效果的技術。本質上就是建立一個良好的微生態，去代替之前身體里不好的微生態，支撐人體的免疫、營養和代謝功能。

在日常門診中，經常能遇到一些愛美人士通過服用各種減肥藥和保健品、催吐、腹瀉、甚至是灌腸等方式來減輕體重，最後引發各類疾病。張發明主任表示，不建議年輕人過度追求「骨感美」，不恰當的減肥方式可能引起一系列的嚴重後果。如果遇到便秘等自己難以解決的問題一定要及時就醫，切不可自行購買保健品或者非處方藥品來給自己治療疾病。