萬聖節｜內地歌手表演中途「突舉27字牌子」　網民讚：說到心坎裡

萬聖節前後不少民眾都會精心打扮，不過有些人則是反其道而行，鼓勵大家呈現最真實的自己。



大陸歌手高嘉丰在街上什麼也沒扮，僅舉了一個牌子，竟獲得群眾共鳴。

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大陸歌手「高嘉丰」28日在上海市進賢路，進行新歌宣傳，外圍被人山人海的粉絲給包圍。

畫面中可以看到，高嘉丰頭戴毛帽，身穿黑色T恤，而外搭灰色長袖，肩帶揹著一個貝斯，當街化身成「搖滾男神」，吸引大批歌迷前往朝聖。

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不過，值得注意的是，表演中高嘉丰突然舉起一塊紙板，而上面寫著「平時扮演自己就已經很辛苦的人，萬聖節什麼都不扮也是OK的」的牌子，意外掀起熱議。

貼文一出，引起大批網友熱烈回響，紛紛留言表示：「說到心坎裡了」、「看到這牌子有種想哭的感覺」、「覺得自己真的辛苦了呢」。

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