「醬香拿鐵」強拉業績　瑞幸第三季多賺近10億元　展店逾2400門市

內地咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡與茅台推出「醬香拿鐵」迅速爆紅後，近日公布今年第3季財報，不出意外，其營收、門店規模繼續「狂飆」。財報資料顯示，公司純利9.88億元（人民幣，下同），按年增86.9%，營業額72億元，升84.9%，惟經營支出亦飆88.5%至62.38億元，主要是期內擴張業務，經營溢利9.61億元，升64%。



回忘最近一季，市場對瑞幸最大的記憶點，必然是在社交平台上了多條熱搜的出圈爆款單品：醬香拿鐵。官方資料宣稱，推出當天，醬香拿鐵銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破1億元，刷新瑞幸單品紀錄。

爆款商品的出現，也直接反映在瑞幸的門店規模進一步擴大，最新一季，瑞幸淨新開門店達2437間（包括新加坡有11間），總門店數量環比增長22.5%。截至第三季末，瑞幸咖啡門店總數達13273間，其中自營門店8807間，聯營門店4466間，持續保持行業領先地位。

瑞幸咖啡聯合創始人、董事長兼首席執行官郭謹一10月17日在一場合作夥伴大會上表示，預計今年年底，瑞幸咖啡門店數將突破15000家。

一般預料，按照今年前三季報呈現的開店速度，瑞幸要實現1.5萬門市的目標問題應該不大，且由於門店網絡不斷擴大、增密，瑞幸在拓展新用戶的表現也十分耀眼。

根據第三季報顯示，瑞幸的月均付費用戶環比淨增1543萬，達到5850萬人。截至第三季，瑞幸咖啡累計消費客戶已超過2億。新用戶的猛增，不僅僅是瑞幸在一二線的基本盤門店受到醬香拿鐵等爆品的「拉新」所帶來的流量，更來自於下沉市場門店的新用戶。

從門店利潤層面來看，第三季瑞幸自營門店的利潤為11.854億元，利潤率23.1%，2022年同期為7.718億元，利潤率為26.9%。同期聯營門店收入為18.408億元，較2022年同期的8.991億元增長了104.7%。

但值得注意的是，為了規模擴張，瑞幸採取的低價策略對利潤帶來了一定影響。瑞幸第三季的毛利率為36.2%，相比上季度下滑了5.6%，而銷售費用的同比增幅達到了141%。從此次第三季財報來看，瑞幸作為內地本土連鎖咖啡品牌的頭部的優勢依舊在繼續擴大。