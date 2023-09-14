醬香拿鐵走紅　茅台聯名Dove再推新品｢酒心朱古力｣　單價或逾20元

前段時間，茅台聯名瑞幸推出「醬香拿鐵」火爆社媒。而今日（14日），貴州茅台和朱古力品牌Dove同時發佈海報官宣，將在9月16日推出新品「酒心朱古力」。據悉，該「酒心朱古力」單價或超過20元（人民幣，下同），主打年輕市場。



9月13日晚，貴州茅台官微發布了新海報，寫有「入口即化、回味悠長」、「貴州茅台×？」、「9月16日，敬請期待」等字樣，暗示繼醬香拿鐵之後，將再推聯名新品。

貴州茅台官方發佈的預告海報。（微博）

今日上午，貴州茅台與朱古力品牌Dove一同發佈新海報，「官宣」聯名新品「酒心巧克力」，將於9月16日推出。網絡亦流傳已經生產出的成箱酒心朱古力圖片。

消息在網絡迅速流傳並登上微博熱搜，引發網民討論：

茅台: Hello，年輕人，你不過來，我就過去



若真的單顆售價超20元，那確實只能作為禮品送來送去了。



這就是所謂的市場下沉吧！



茅台最近在哪學的市場營銷？



茅台進軍全世界了嗎



該說不說還挺想試試



其實，早在今年5月29日，貴州茅台董事長丁雄軍就曾在茅台冰淇淋上市一周年慶典活動上透露，茅台將加大研發酒心朱古力、含酒飲品等，建立不同類型、特色的產品矩陣。

據《中新財經》報道，中國酒業獨立評論人肖竹青對此分析表示，茅台陸續推出醬香拿鐵、酒心朱古力，是繼茅台冰淇淋之後，主動向年輕消費群體靠近的又一次突破，旨在打破大眾對茅台的刻板印象，向消費者展現茅台創新、活力、潮流的另一面，是培育年輕消費者茅台醬香口感，推動茅台品牌年輕化、時尚化的重要抓手。

肖竹青表示：「茅台推出系列新品非但不會稀釋茅台品牌，還能吸引更多年輕人關注茅台、認知茅台、愛上茅台，培養他們對茅颱風味的口感和記憶，從中培養、挖掘茅台酒的潛在客群，為茅台當下和未來發展，創造能夠不斷變現的隱形資本，拓展健康可持續的消費動力。」

1997年產香港回歸紀念茅台酒（圖片來源：佳士得）

廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬則分析認為，酒心朱古力「剛出來的時候，可能整體銷量還不錯，但後續的複購率、持續性應該不會太理想。」而關於酒心朱古力單件售價或超20元，朱丹蓬認為，該產品或更多是禮品屬性，而非消費屬性。