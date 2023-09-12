醬香拿鐵缺貨　庫迪咖啡推米乳拿鐵打對台　網民熱議：誰便宜誰香

貴州茅台與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，引起一輪搶購潮。為了在咖啡市場上分一杯羹，在內地擁有5000間門店的庫迪咖啡（Cotti Coffee），9月11日推出新品「米乳拿鐵」，券後售價僅8.8元（人民幣，下同）。



9月4日，醬香拿鐵推出後迅速登上各大社交平台的熱搜榜，與此同時，庫迪咖啡也宣布將於9月11日推出新產品，並暗示與「大米」相關。 9月10日，庫迪咖啡官方微博發文稱，「醬香終究會回到酒桌，米香才會陪你365個日常」。

9月11日，庫迪咖啡正式推出米乳拿鐵系列，宣傳海報顯示，新品採用甄選東北大米搭配金獎咖啡。據介紹，米乳拿鐵系列的主要原料有咖啡豆、香米厚乳（穀物飲料）和原味調味糖漿（糖度選擇）。除了原味，還有小柑橘和生椰兩種口味。

《現代快報》報道，位於南京新街口的庫迪咖啡門店的店家稱，截至9月11日上午11時半，該店共賣出近兩百單咖啡，其中三分之一的客人是購買米乳拿鐵，以外賣訂單居多。

在社交平台上，「醬香還是米香？」成為網民討論的議題，有人戲稱「深夜的酒傷肝，清晨的粥暖胃，這又是一場庫迪與瑞幸的商戰」。

推薦閱讀：醬香拿鐵深圳全城售罄 瑞幸咖啡：將長期售賣，9.19起陸續復供

醬香拿鐵零售價38元/杯，用優惠券後到手價19元/杯；米乳拿鐵系列零售價32元/杯，用優惠券後到手價8.8元/杯。有人直言「說句公道話，誰便宜誰香」，有已「嚐鮮」的網民則稱，「味道挺醇厚的，一開始看宣傳還以為是咖啡白粥」、「感覺沒啥苦味，有一種在咖啡裏吃搗碎的米的滋味」。

瑞幸與庫迪正面交鋒？

庫迪咖啡由瑞幸創始人、前CEO錢治亞女士攜瑞幸原核心團隊創立。庫迪咖啡官網介紹，2017年，錢治亞創立瑞幸咖啡，通過大量的商業模式創新和技術應用，使瑞幸咖啡得到快速發展。 2020年，錢治亞離開瑞幸咖啡，並於2022年創立庫迪咖啡。

2022年10月22日，庫迪咖啡在福州經營首間門店，截至今年8月4日，庫迪咖啡已擁有5000家門店，門店數量位居全球第五。

除了在全國擴展，庫迪咖啡更將品牌推至海外。8月8日，庫迪咖啡在首爾江南開設海外首間門店；8月15日，庫迪咖啡在印尼的首間門店正式開業。

庫迪咖啡由瑞幸創始人、前CEO錢治亞女士攜瑞幸原核心團隊創立。（微博＠COTTICOFFEE庫迪咖啡-臨沂）

在迅速擴張的同時，庫迪咖啡少不免與瑞幸咖啡正面交鋒。今年2月起，庫迪、瑞幸國產咖啡品牌掀起價格戰，兩個品牌相繼推出各種優惠及促銷活動。以今年6月為例，庫迪咖啡官宣成為阿根廷國家足球隊全球贊助商，推出「1元全場購」活動，瑞幸咖啡則趁慶祝開出萬店之際，宣布啟動「萬店同慶」每周9.9元的咖啡促銷活動。

值得一提的是，庫迪咖啡的門店選址與瑞幸咖啡高度重合。據極海數據，庫迪66%門店在瑞幸周邊200米範圍內，超過500米範圍的僅佔19%。