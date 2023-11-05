廣東百年世仇村和解！破互不通婚祖訓　書記：說服80名老人才成功

在廣東揭陽，槎橋、美西、美東、下六四村剛解除百年「不通婚」的舊約，10月1日舉辦了正式的睦鄰友好活動儀式，活動結束後就有兩個村的年輕人宣布訂婚。據了解，具體結仇原因已無人能說清，有一說是因為「搶資源」，但不可通婚的「祖訓」一直流傳在槎橋、高美、泰洞和西洋。



槎橋村黨委書記楊燕填填透露，自己的老領導在任時就想辦這件事，但卻失敗了。楊燕填表示，整件事最難的就是讓族裡的長老點頭，後來他們花了整整兩個月，開了十幾個月，說服了80幾個老人才成功。



《九派新聞》報道，村民楊梁昊透露，過去有些年輕人並不認可老一輩的說法，但也極少私自通婚。此前有部分私自通婚的男女，因為各種原因婚姻破裂。楊燕填則透露，這些私自通婚的男女分開後，村裡就會有一些人說因為違背了組訓，會影響下一代什麼，「大多數人還是會避開，之前我們結婚大多都找同村的」。

楊燕填回憶，槎橋村之前主要是和高美村不通婚，這是以前老祖宗留下來的規矩，「有200、300年的歷史了。」楊燕填指出兩村不通婚的規定透過代代口耳相傳，從小父母就會告訴她，「如果跟他們村結婚就不要了，我們這一代也會這樣教育下一輩」。

至於兩村為何會結仇？楊燕填說聽老一輩人講，可能以前是有一些糾紛，兩個村地理位置其實沒隔多遠，在資源的爭奪上一直有一些糾紛，比如土地資源、水資源等等。老祖宗以前是發過誓的，說我們村不要和他們村通婚，就一直延續到現在了。

楊燕填透露，世仇村之間雖然不能通婚但是交朋友、做生意這些也可以，「但實質上感覺還是多少有點影響。老一輩之前還偶爾會打架，小一輩的也盡量少往對方村裡跑。」楊燕填回憶以前和他們村的同齡人相處，說話也是要有分寸的，盡量不提上一輩的事。一起做生意的也有，但一般都是小生意，不太會深入交往。

化解世仇的困難之處：讓族裡的長老點頭

兩村之間的世仇曾經也有官方想介入化解，楊燕填表示，自己的老領導在任時就辦過這個事，但是最後失敗了。楊燕填表示，整個化解世仇最難的是讓村裡的族老點頭。據了解，槎橋村下分7個聯合社，共計約80位老人，須要一一說服。

楊燕填透露，這次聽說要恢復通婚，有很多人支持，也有一部分人反對。支持的主要是年輕人和中年人，大家都認為現在是新社會了，不僅可以結婚，生意上也好做很多了。

楊燕填表示，其實兩村經濟上可以合作，「像我們村主要是做塑料生意，之前發展比較快，近幾年放緩，他們村主要做鞋」，那現在兩個村可以通婚了，經濟上自然也會帶動起來。

10月1日兩村舉辦了正式的睦鄰友好活動儀式。（九派新聞）

但是也有不少反對的聲音，「反對者主要是老年人，年紀大概在七十，有些也有八九十歲了」，楊燕填回憶，還記得第一次開會時的場面，當時溝通下來不是很順暢，老人家思想上還是比較保守，「後來我們就不停開會，前後大概開了十多次，花了2個月時間，也找了一些鄉賢，終於把他們的思想工作做通了，這之後的事就好辦很多了，到10月份就差不多都辦好了，其實我自己也沒有預料到這件事會辦得這麼快。」

回憶10月1日舉辦了正式的睦鄰友好活動儀式，楊燕填說道，那天真的是非常熱鬧，「早上7點多就開始了，我們自己準備了一組人，迎接其他三個村的來客，同時自己也準備了三支隊伍分別到其他三個村」。

廣東揭陽百年世仇村終於和解，圖為槎橋楊氏宗祠。（九派新聞）

最後各組長老坐在一起，互相去對方祠堂祭拜、互贈牌匾，告知天地祖宗「我們現在睦鄰友好了，可以通婚了」，然後大家坐在一起喝甜丸，寓意團圓。那天的情形，我自己回想起來，感覺是比過年還要熱鬧的，很多鄉親也說，這是一輩子都難看到的熱鬧場面。

楊燕填透露，儀式結束後，就有兩個村的年輕人宣布訂婚，「男孩是我們村的，女孩是隔壁村的，兩個人年齡在25歲左右，好像是讀書的時候，同學介紹認識的」，楊燕填說，舉辦睦鄰友好活動後，他媽媽還很高興地過來跟我說，「這下兩個人不用擔心了，可以正常通婚交往了」。

楊燕填開心表示，自從儀式過後，幾個村之間變化很大，都會互相來往走動，「有很多村裡出去外地的，或者一起華僑都給我們慶賀，說終於看到這一天了，很開心，我們村其實絕大多數人都是支持這件事的。」

村書記成功讓四個村的族老點頭，化解百年世仇。（九派新聞）

專家：南方地區的血緣和地緣關係高度濃縮

對此，武漢大學社會學院教授呂德文認為，南方地區的血緣關係和地緣關係高度濃縮。其多丘陵的地理環境，使得村落生態較穩定，競爭關係也由此凸顯。在某個歷史節點，兩個家族可能因競爭白熱化走向絕交。

但隨著時間推移，這種所謂「世仇」倫理，在當今社會並不一定適用，雖然會有偶發個體想打破這一傳統，但面臨的壓力會很大。而地方政府出面，代表一個正式的規範和制度，對「不通婚」這種非正式的規範，是一種有力對衝。

網民點睇：

「看這新聞，我還以為活在大清。」

「過去物資不豐富的年代，在農村，資源等於生存！不開玩笑，都是拚命的，真會死人的，活活打死的那種！你說仇大不大！」

「之前還有百年世仇的村子辦宴會之類的正式宣佈和解呢！也是倆村子搶灌溉水源積累的恩怨。不過幾百年過去了，大家彼此之間早就沒有那種嫌隙了，所以和解儀式是所有人公開解除百年枷鎖的一致心意。」

「像我們潮汕地區，基本上是族居之地，因相互之間爭鬥，上祠堂下過咒，誰都不想無事找事。就都會遵祖例，再說媒婆也都會熟知各村禁忌，不會隨便拉媒，但在外地生活的就沒有這個禁忌。」

