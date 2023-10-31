廣東「神力」大媽公園健身一拉石欄杆立刻斷三截！當場變滾地葫蘆

廣東揭陽一名大媽於10月29日在公園鍛鍊（健身）的時候，拉着一旁的石欄杆做拉伸動作，這在平常只是一個非常不起眼的舉動，沒想到，石欄杆竟不敵大媽的「神力」，就這樣斷成三截，其中一段直接把大媽壓倒在地，還朝後方聚集的人群滾過去，嚇得眾人連忙跳起躲避。



根據網民釋出的影片顯示，一群大媽們正在疑似公園的地方聚會，鏡頭拍攝的主角正投入的唱着歌，在她背後不遠處，有兩名中年婦女雙手拉着石欄杆健身鍛鍊，其中，一名身穿粉紅色花長裙的女子使勁一拉，石欄杆就這樣被硬生生拉斷。

能將整條石欄杆硬生拉斷，這也太誇張了吧！（按圖了解）

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這名婦人被反作用力直接推倒在地，還跌了個四腳朝天，被拉斷的石欄杆分成好幾段，有一兩段繼續朝一旁聚集的人群滾過去，驚嚇之餘，原本坐在一旁聊天的眾人連忙躍起躲避，以免被波及。

影片在微博上傳開後，網民紛紛留言回應稱：

．「這質量可以查一查了」

．「幸好人沒事」

．「石欄杆也能拉斷？豆腐渣工程」

．「豆腐渣工程遇上女力士」

．「這大娘天生神力啊！」



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